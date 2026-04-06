Messi - Cristiano Ronaldo : « Impossible de choisir » pour Verstappen, champion du monde Formule 1

Max Verstappen a refusé de trancher le débat qui divise les amateurs de football depuis près de deux décennies. Le champion du monde de Formule 1 s’est prononcé le 5 avril sur Sports Center concernant la comparaison entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, exprimant une position nuancée face à deux profils radicalement opposés.

Une rivalité qui polarise les fans

La confrontation entre l’attaquant portugais et l’Argentin a structuré le football mondial depuis les années 2000. Les deux joueurs ont accumulé 13 Ballons d’Or combinés et dominé les compétitions européennes pendant plus d’une décennie. Malgré cette domination partagée, leurs admirateurs respectifs demeurent tranchés : certains privilégient l’excellence brute et la constance athlétique de Ronaldo, quand d’autres valorisent la créativité et la lecture de jeu caractérisant Messi. Les deux champions ont pourtant régulièrement souligné leur respect mutuel, décrivant leur opposition comme une rivalité saine plutôt que conflictuelle.

L’analyse de Verstappen : talent versus discipline

Le pilote Red Bull a présenté une évaluation nuancée des deux légendes du football. « Je trouve impossible de choisir car je pense que Messi a plus de talent que Cristiano, mais Cristiano a travaillé incroyablement dur et est resté dans une forme physique incroyable », a déclaré Verstappen. Il a expliqué son propos en évoquant un moment décisif : la passe en profondeur sans regarder de Messi lors du quart de finale entre l’Argentine et les Pays-Bas à la Coupe du monde 2022, ayant résulté en but pour Nahuel Molina et déjoué l’ensemble de la défense néerlandaise.

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« Le ballon qu’il a joué contre les Pays-Bas lors de la dernière Coupe du monde, on ne peut pas le défendre », a déclaré Verstappen à propos de cette passe capitale. Selon le champion de Formule 1, cette capacité transcende la simple exécution technique. « Il sait lire le jeu », a-t-il précisé. « On voit beaucoup de joueurs qui ont besoin de courir, qui doivent se placer pour marquer. Lui, il peut marquer de n’importe où, à n’importe quel moment, et on croit pouvoir le contrer, mais c’est impossible. On ne peut pas l’arrêter. Il marque dès qu’il saisit l’occasion. On ne peut tout simplement pas le contrer. »

Un débat récurrent chez les sportifs

La prise de position de Verstappen s’ajoute à une série de déclarations de personnalités du sport reconnaissant l’impossibilité d’établir une hiérarchie définitive. Cette division persistante reflète deux conceptions du football : celle de la performance technique brute, incarnée par Messi, et celle de la domination acquise par la volonté athlétique, représentée par Ronaldo. Les deux approches demeurent valides et produisent des résultats équivalents à l’échelle d’une carrière.