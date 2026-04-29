Mondial 2026 : couvrir sa bouche pendant une dispute peut entraîner un carton rouge

La FIFA a annoncé, mardi, l’introduction d’une nouvelle possibilité de sanction lors de la Coupe du monde 2026. Réunie à Vancouver, l’IFAB (International Football Association Board), chargée des lois du jeu, a validé une mesure visant les joueurs qui dissimulent leurs propos lors d’altercations sur le terrain.

Selon un communiqué de l’IFAB, relayé par la FIFA à l’issue de cette réunion, un joueur qui se couvre la bouche lors d’une confrontation avec un adversaire pourra être exclu. « À la discrétion de l’organisateur de la compétition, tout joueur se couvrant la bouche lors d’une confrontation avec un adversaire pourra être sanctionné d’un carton rouge », précise l’instance.

Une sanction laissée à l’appréciation des organisateurs

La mesure ne crée pas un nouveau type de sanction, mais élargit les situations pouvant conduire à une expulsion. La décision d’appliquer cette règle reviendra aux organisateurs des compétitions, qui pourront l’intégrer à leur règlement spécifique.

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L’objectif affiché est de limiter les comportements verbaux difficiles à contrôler, notamment lorsque des propos sont volontairement dissimulés. En couvrant leur bouche, certains joueurs échappent en effet à toute tentative de lecture labiale ou de vérification a posteriori par les images.

Une réponse aux difficultés de preuve sur le terrain

Un incident récent impliquant Vinícius Júnior a illustré ces limites. Lors de cette séquence, un adversaire s’exprimait en se couvrant la bouche, compliquant toute vérification des échanges. Ce type de situation pose un problème récurrent aux instances du football, en particulier dans les affaires de propos injurieux ou discriminatoires, rarement captés de manière exploitable.

Une application prévue dès le Mondial 2026

La FIFA a indiqué que cette disposition faisait partie des ajustements retenus pour la prochaine Coupe du monde, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Elle figure parmi deux modifications adoptées lors de la réunion de l’IFAB. L’entrée en vigueur dépendra toutefois de son intégration formelle dans les règlements de la compétition, une étape attendue avant le début du tournoi.