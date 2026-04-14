Mondial 2026 : les USA vont collaborer avec le Maroc sur la sécurité

Le Maroc a été intégré à un groupe de travail piloté par la Maison-Blanche pour renforcer la coopération sécuritaire autour de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. L’annonce a été faite par l’ambassade des États-Unis au Maroc, via son compte officiel sur le réseau X.

« Alors que nous nous préparons à célébrer 250 ans d’amitié avec le Maroc, ceci représente une autre opportunité de renforcer davantage notre coopération en matière de sécurité et de partager notre amour du sport », a indiqué la représentation diplomatique américaine, précisant que Rabat participera aux travaux liés à l’organisation du tournoi.

Une coopération sécuritaire structurée autour du Mondial 2026

Ce groupe de travail vise à coordonner les dispositifs de sécurité en amont de la compétition que les États-Unis coorganiseront avec le Canada et le Mexique. Les échanges doivent porter sur la gestion des flux de supporters, la prévention des menaces et la coordination entre services de sécurité.

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La participation du Maroc à ce dispositif s’inscrit dans un cadre plus large de coopération bilatérale. D’après la Direction générale de la sûreté nationale, une délégation du Bureau fédéral d’investigation américain (FBI) s’est rendue au Maroc en janvier 2026 pour observer les protocoles de sécurité déployés lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations, dans la perspective du Mondial nord-américain.

La CAN 2025, référence récente du dispositif marocain

Organisée du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, la Coupe d’Afrique des nations 2025 a servi de test à grande échelle pour les autorités marocaines. Aucun incident majeur n’a été signalé durant la compétition, marquée par un encadrement sécuritaire dense dans les villes hôtes.

Le dispositif reposait notamment sur plusieurs niveaux de filtrage aux entrées des stades, un réseau de vidéosurveillance étendu et l’utilisation de drones pour suivre les mouvements de foule. Des unités supplémentaires avaient été déployées pour sécuriser les abords des enceintes sportives et les zones de rassemblement.

Les autorités marocaines avaient également mis en place des commissariats et des cellules judiciaires temporaires dans les stades afin de traiter rapidement les infractions liées à l’événement.

Une préparation tournée vers 2030

Cette reconnaissance intervient alors que le Maroc prépare la Coupe du Monde de la FIFA 2030, qu’il coorganisera avec l’Espagne et le Portugal. Une structure dédiée, la Fondation Maroc 2030, a été créée en 2025 pour coordonner l’ensemble des aspects liés à l’organisation des grandes compétitions internationales.

Les travaux du groupe piloté par la Maison-Blanche doivent se poursuivre jusqu’au lancement du Mondial 2026, prévu en juin aux États-Unis.