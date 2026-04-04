Morad Cappai, disparu en mai 2023, retrouvé démembré dans un garage désaffecté à Rezé

Morad Cappai, 44 ans, porté disparu depuis le 5 mai 2023 à Rezé (Loire-Atlantique), a été formellement identifié comme la victime dont les restes démembrés ont été découverts dans la nuit du 23 au 24 mars dans un ancien garage de pièces automobiles rue Charles-Rivière, dans cette commune au sud de Nantes. L’identification a été confirmée par le procureur de la République de Nantes, Antoine Leroy. Une enquête pour meurtre est ouverte.

C’est un groupe de jeunes pratiquant l’urbex — l’exploration de sites abandonnés — qui a donné l’alerte peu après 1 heure du matin. En pénétrant dans le bâtiment, une odeur pestilentielle les a stoppés net. Ils ont découvert plusieurs sacs-poubelle contenant des restes humains en état de décomposition avancée. Les policiers ont récupéré trois sacs lors de leur intervention, dont un contenant un crâne humain. L’affaire a été confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée.

Des blessures révélant une violence extrême

L’autopsie, pratiquée le 25 mars, n’a pas permis d’établir la date précise du décès. Le médecin légiste a constaté que toutes les côtes de la victime étaient cassées. Les membres avaient été séparés du tronc, «soit sectionnés à l’aide d’un objet contondant, soit même arrachés», selon les termes du procureur Antoine Leroy. La question de savoir si le crime a été commis sur place ou ailleurs reste sans réponse à ce stade. Toutes les hypothèses demeurent ouvertes, y compris celle d’une congélation du corps ou d’une longue séquestration avant le dépôt des restes.

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Disparu depuis près de trois ans sans que les recherches n’aboutissent

Morad Cappai avait été signalé disparu par sa compagne et ses proches début mai 2023. Décrit comme proche du monde de la rue, il s’impliquait dans une association d’aide aux sans-abris de Rezé. La police avait diffusé un appel à témoins officiel le 16 juin 2023, accompagné de sa photo, sans résultat. Son corps n’avait jamais été localisé jusqu’à cette découverte, près de trois ans après sa disparition.

Des analyses complémentaires sont en cours pour tenter de déterminer la date du décès, étape indispensable pour orienter les investigations sur les circonstances et l’auteur du meurtre.