Naissances prématurées: les dangers du plastique signalés par des scientifiques

Une étude menée par des chercheurs de l’université de New York University Grossman School of Medicine et dont les résultats ont été publiés le 31 mars 2026 dans la revue eClinicalMedicine tend à démontrer les effets néfastes des plastiques, sur la grossesse et notamment des phtalates et les DEHP. Il s’agit de composés utilisés pour assouplir des plastiques comme le PVC.

Les résultats sont assez saisissants. En effet, ils mettent en évidence un lien direct entre ces substances et les naissances prématurées. Et si vous pensiez pouvoir y échapper, malheureusement, ce n’est pas vraiment le cas. Les phtalates sont de minuscules composés qui se déplacent dans l’environnement, via l’alimentation, l’air ou encore les poussières.

Le plastique, reponsable de naissances prématurées et de décès de nourrissons

Ils sont également très utilisés dans certains objets ou éléments courants, les emballages alimentaires, les cosmétiques ou certains produits ménagers. Si leur usage est aujourd’hui bien encadré, les phtalates restent particulièrement répandus… à tel point qu’ils seraient responsable de 1,97 million de naissances prématurées en 2018, soit plus de 8% des cas dans le monde.

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En parallèle, environ 74 000 décès de nouveau-nés seraient associés à cette substance. Ces décès de nourrissons sont d’ailleurs liés à ces naissances prématurées (tout du moins, dans l’immense majorité des cas). Il apparaît en outre que certaines régions sont plus exposées. C’est le cas du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud, qui concentrent 54 % des cas. L’Afrique, elle, compte pour 26 % des cas.

Quelles possibilités pour endiguer le phénomène ?

Quelles pistes, dès lors, étudier pour espérer endiguer le phénomène ? Pour le moment, difficile d’envisager quoique ce soit. Le plastique est désormais présent dans une immense partie des composants de notre vie quotidienne. Il faudrait, selon certains, opter pour une approche plus globale et générale sur la question du pétrole et du plastique en tant que tel pour espérer faire évoluer les choses. Un simple avis sur les phtalates et DEHP n’aura finalement, aucun impact.