Niger : « la sécurité est sous contrôle », déclare le ministre de la Défense nationale

Le général d’armée Salifou Mody, ministre d’État en charge de la Défense nationale depuis août 2023, a affirmé que la situation sécuritaire du Niger demeure stable et maîtrisée. Intervenant samedi 18 avril 2026 dans un entretien diffusé sur la Radiotélévision du Niger (RTN), le responsable a présenté un bilan des dispositifs militaires actuellement en place sur le territoire.

Selon le ministre, « 23.000 hommes sont quotidiennement déployés sur le terrain, dans différentes opérations nationales ». Ces effectifs assurent, selon lui, la couverture d’espaces parfois plus vastes que certains territoires qui menacent le Niger, tout en gérant des missions quotidiennes supplémentaires de la gendarmerie sur les routes, la protection des sites stratégiques et la sécurisation d’infrastructures essentielles comme le pipeline de 1.265 kilomètres traversant le pays.

Réorganisation des structures de défense

Le ministre a détaillé les réformes entreprises depuis la prise du pouvoir en 2023. Selon Salifou Mody, « nous avons accordé plus d’autonomie aux chefs d’état-major tactiques responsables des zones d’opération, nous avons donné plus de responsabilités à ces chefs militaires et travaillé avec des compatriotes volontaires et patriotes pour participer à l’information et à l’orientation de nos forces, notamment à travers un centre intégré de coordination et une décentralisation du commandement ».

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Parallèlement, les autorités nigériennes avaient décrété une mobilisation générale en décembre 2025 et mis en place des organisations locales d’autodéfense dénommées « domol leydi », structurées sous supervision des forces de défense. Cette architecture vise à renforcer la participation des populations à la sécurisation locale.

Face aux menaces terroristes

Le Niger demeure confronté à des groupes armés islamistes opérant notamment dans les régions frontalières. Les forces armées nigériennes conduisent parallèlement des opérations coordonnées avec les États du Mali et du Burkina Faso dans le cadre de l’Alliance des États du Sahel (AES), disposant d’une force unifiée opérationnalisée depuis 2025.

La loi de finances 2026 place la sécurité comme « socle stratégique », avec réaffectation prioritaire des ressources vers la défense. Le ministre a exhorté les populations à se rassurer face à la mobilisation des moyens de défense mis en œuvre pour garantir leur tranquillité et leur quiétude.