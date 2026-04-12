Nigeria : 386 terroristes condamnés à Abuja, les USA saluent une avancée majeure

La Haute Cour fédérale d’Abuja a condamné 386 terroristes vendredi 10 avril, au terme d’un procès collectif de quatre jours. Les États-Unis ont salué ce 12 avril, le résultat comme une étape décisive dans la lutte contre l’extrémisme, le conseiller américain aux affaires africaines qualifiant les condamnations de progrès majeur vers la responsabilité et la justice.

Le procureur général de la Fédération et ministre de la Justice, Lateef Fagbemi, a rendu public ce bilan lors d’une conférence de presse tenue à l’issue d’une vaste opération judiciaire ayant concerné 508 accusés. Parmi les 508 cas présentés, les juges ont prononcé 386 condamnations, 8 libérations faute de preuves suffisantes et 2 acquittements. Les peines varient de cinq à vingt ans d’emprisonnement jusqu’à la réclusion à vie, selon la gravité des accusations. Les 112 dossiers restants ont été renvoyés à la phase suivante des procès, programmée du 15 au 18 juin 2026.

Reconnaissance américaine dans un cadre de partenariat militaire renforcé

Massad Boulos, conseiller principal du gouvernement américain pour les affaires arabes et africaines, a salué les condamnations dimanche. Le département d’État américain a déclaré dans un communiqué sur le réseau social X : « Les États-Unis saluent les condamnations de 386 militants islamistes dans des affaires qui avaient auparavant connu d’importants retards judiciaires, et nous reconnaissons que cela constitue une étape importante vers la responsabilité et la justice. »

Publicité

Washington a souligné l’importance de cette avancée pour la lutte antiterroriste, affirmant : « Nous pensons que des processus juridiques rapides et transparents sont essentiels pour lutter contre l’extrémisme et renforcer la confiance du public dans les institutions judiciaires. » Le département d’État a conclu en félicitant « le gouvernement nigérian pour son engagement fort à accélérer les procès traitant du terrorisme et des crimes connexes. »

Ces félicitations américaines interviennent alors que Washington intensifie son aide sécuritaire au Nigeria. Les États-Unis ont approuvé un financement de 413 millions de dollars pour l’exercice budgétaire 2026, destiné aux opérations de sécurité et de contre-insurrection en Afrique de l’Ouest. Le Pentagone a également déployé environ 200 soldats chargés de former l’armée nigériane et de fournir un soutien en renseignement, complétant les frappes aériennes lancées en décembre 2025 contre des positions de l’État islamique dans le nord-ouest du pays.

Procédure stricte et contrôles internationaux

Un panel de dix juges de la division d’Abuja a siégé en cour spécialisée pendant le congé de Pâques. Lateef Fagbemi a précisé que ces procès constituent la neuvième phase d’une série de jugements lancée en 2017, portant le nombre total d’accusés traités à plus de 2 000. Le ministre a insisté sur le respect des procédures : « Quiconque n’est pas coupable ne sera pas emprisonné. »

La transparence du processus a été garantie par la présence d’observateurs internationaux, dont des représentants des Nations unies, d’Amnesty International, de la Commission nigériane des droits humains et de l’ordre des avocats du Nigeria. Au-delà des sentences, les juges ont ordonné que les 386 condamnés suivent des programmes de déradicalisation et de réhabilitation, visant leur reformation et future réintégration sociale.