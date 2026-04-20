Nigeria : en difficulté, la raffinerie Dangote importe du brut malgré des exportations élevées

Le Nigeria a exporté 55,39 millions de barils de pétrole brut entre janvier et février 2026, selon des données de la Banque centrale du Nigeria. Dans le même temps, la raffinerie privée Dangote Refinery, située à Lekki et opérée par le groupe Dangote, continue de faire face à un approvisionnement insuffisant en brut local, l’obligeant à recourir à des importations.

D’après ces chiffres officiels, 31,31 millions de barils ont été exportés en janvier contre 24,08 millions en février. Sur la période, la production totale s’est élevée à 81,94 millions de barils, laissant 26,55 millions de barils disponibles pour le raffinage domestique. La production journalière moyenne a atteint 1,46 million de barils en janvier, puis 1,31 million en février.

Des volumes exportés supérieurs aux besoins locaux

Les exportations ont représenté une part importante de la production, avec des moyennes journalières de 1,01 million de barils en janvier et 0,86 million en février. Ces volumes contrastent avec les besoins industriels internes, notamment ceux de la raffinerie Dangote, conçue pour traiter jusqu’à 650 000 barils par jour.

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Des acteurs du secteur pétrolier, cités par la presse nigériane, indiquent qu’une proportion significative du brut continue d’être orientée vers les marchés extérieurs, limitant les quantités disponibles pour les installations locales. Ce déséquilibre persiste malgré les mécanismes d’allocation en place.

Dangote contrainte de se tourner vers l’importation

Face à des livraisons locales jugées insuffisantes, la raffinerie de Lekki a complété ses approvisionnements par des cargaisons importées. Cette situation intervient alors que le Nigeria demeure le premier producteur de pétrole en Afrique.

Le projet, évalué à 20 milliards de dollars, vise à réduire la dépendance du pays aux importations de produits raffinés. La mise en œuvre d’un mécanisme de vente du brut en nairas, destiné à privilégier le marché intérieur, rencontre toutefois des difficultés d’application selon plusieurs intervenants du secteur.

Une infrastructure clé pour l’autonomie énergétique

La raffinerie Dangote constitue un pilier de la stratégie énergétique du Nigeria, avec pour objectif de couvrir une part importante de la demande nationale en carburants. Son fonctionnement en dessous de ses capacités pourrait freiner ces ambitions.

Des ajustements dans la répartition du brut entre exportations et consommation locale sont attendus par les opérateurs, alors que les besoins de raffinage continuent de croître dans le pays.