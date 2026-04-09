One Health Summit : Macron désigne le Ghana premier bénéficiaire du compact santé de la France

Le président français Emmanuel Macron a annoncé, le 8 avril 2026 à Paris, que le Ghana serait le premier pays à bénéficier du compact santé de la France, un mécanisme de soutien aux systèmes de santé nationaux. L’annonce est intervenue à l’Élysée lors d’une réunion bilatérale avec le président ghanéen John Dramani Mahama, en marge du One Health Summit organisé à Lyon du 5 au 7 avril.

Le Ghana au centre du sommet de Lyon

Mahama avait co-présidé le segment de haut niveau du sommet aux côtés de Macron, en présence du directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Fondateur de l’initiative Accra Reset, il y a présenté les engagements du Ghana en matière de sécurité sanitaire mondiale. Macron a qualifié cette initiative de « très importante » et reconnu sa place centrale dans les discussions du sommet.

Le One Health Summit, organisé dans le cadre de la présidence française du G7, a réuni chefs d’État, ministres de la santé et experts internationaux autour d’une approche coordonnée des risques sanitaires liés aux interactions entre santé humaine, animale et environnementale.

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Un compact santé adossé aux réformes engagées à Accra

La sélection du Ghana intervient alors que le gouvernement Mahama a engagé une réforme structurelle du système de soins. Le budget 2026 a alloué 34 milliards de cedis au secteur de la santé, dont 1,5 milliard pour un programme de soins primaires gratuits dont le lancement officiel est prévu le 15 avril 2026.

Avant la rencontre à l’Élysée, Mahama avait été reçu par Gérard Larcher, président du Sénat français. Les deux pays ont également évoqué une coopération élargie à l’agriculture, l’intelligence artificielle et la santé maternelle.