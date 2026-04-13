Ormuz : la Chine pose sa ligne rouge face au blocus américain

Le ministre chinois de la Défense, l’amiral Dong Jun, a publiquement averti Washington de ne pas interférer dans les relations commerciales et énergétiques de Pékin avec Téhéran, le lundi 13 avril 2026, au lendemain de l’entrée en vigueur d’un blocus naval américain sur les ports iraniens.

« Nos navires entrent et sortent des eaux du détroit d’Ormuz. Nous avons des accords commerciaux et énergétiques avec l’Iran. Nous les respecterons et attendons des autres qu’ils ne s’immiscent pas dans nos affaires », a déclaré Dong Jun dans une déclaration publique diffusée lundi.

Le blocus américain, déclencheur de la réponse chinoise

Le Commandement central américain (CENTCOM) a annoncé la mise en œuvre d’un blocus maritime de l’ensemble des ports iraniens à compter de 10h00, heure de Washington, ce même 13 avril, en application d’un ordre présidentiel signé par Donald Trump. Le dispositif prévoit le contrôle de tout trafic maritime à destination ou en provenance des côtes iraniennes, en mer d’Oman et dans le Golfe arabique, tout en précisant que la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz vers des ports non iraniens ne serait pas entravée.

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C’est dans ce cadre que Dong Jun a précisé que « l’Iran contrôle le détroit d’Ormuz et il nous est ouvert », reconnaissant ainsi la souveraineté iranienne sur le transit dans ce passage stratégique.

Une dépendance énergétique qui structure la position de Pékin

La Chine est le premier importateur mondial de pétrole brut iranien. Selon des données publiées par des experts en énergie cités par l’agence WANA, environ 40 % des importations pétrolières chinoises et au moins 30 % de ses approvisionnements en gaz naturel liquéfié transitent par le détroit d’Ormuz. Une fermeture prolongée de ce passage représenterait une rupture d’approvisionnement susceptible d’affecter la production industrielle chinoise dès le mois de mai.

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a rejeté les affirmations de Donald Trump selon lesquelles la Chine n’aurait ni la volonté ni la capacité de maintenir le détroit ouvert, qualifiant ces propos d’infondés.

La prochaine échéance porte sur l’application concrète du blocus américain aux pétroliers à destination de la Chine, dont l’éventuelle interception constituerait un premier test direct de la résolution des deux puissances.