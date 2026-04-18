Ovnis : Trump promet la publication de dossiers « intéressants » très bientôt

Le président des États-Unis Donald Trump a annoncé vendredi 17 avril que des documents gouvernementaux relatifs aux ovnis seraient prochainement rendus publics. Cette déclaration a été faite lors d’un événement organisé par l’organisation conservatrice Turning Point USA, devant ses partisans.

Selon le président américain, l’examen en cours des archives liées aux phénomènes aériens inexpliqués a permis d’identifier plusieurs éléments notables. « Nous avons trouvé de nombreux documents très intéressants […] et les premières publications commenceront très, très bientôt », a-t-il déclaré au cours de cette intervention.

Une annonce liée à un examen des archives gouvernementales

Cet examen a été engagé après des accusations formulées par le président américain visant son prédécesseur Barack Obama, qu’il accuse d’avoir divulgué des informations classifiées. Ces éléments n’ont pas été confirmés par des sources indépendantes.

Publicité

Aucune précision officielle n’a été fournie sur la nature des documents concernés ni sur leur volume. Le calendrier détaillé de publication n’a pas été communiqué, l’exécutif évoquant une première série attendue dans un délai rapproché.

Des précédentes déclassifications déjà engagées

Les États-Unis ont déjà rendu publics certains contenus liés aux phénomènes aériens inexpliqués. Le département de la Défense a notamment diffusé des vidéos captées par des pilotes de la marine, montrant des objets aériens aux trajectoires inhabituelles.

En 2025, les National Archives and Records Administration ont mis en ligne une première série de documents consacrés aux UAP dans une collection accessible au public. Cette initiative répond aux obligations de conservation et de transmission des archives imposées aux agences fédérales. Les prochaines publications annoncées par la Maison Blanche devraient constituer une nouvelle étape dans ce processus. Aucune date précise n’a été avancée pour la diffusion des premiers documents.