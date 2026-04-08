Passion du Christ : un acteur nigérian meurt lors d'une répétition après l'explosion d'un canon artisanal

Michael Nnanke Obeten, diplômé en communication de masse de l’Université de Cross River State (UNICROSS) et membre de la paroisse catholique Holy Cross d’Ugep, est décédé le vendredi 4 avril 2026 lors d’une répétition du chemin de croix organisée par son église. L’incident s’est produit à Ugep, dans la zone de gouvernement local de Yakurr, État de Cross River, au Nigeria. Un engin pyrotechnique artisanal a explosé et projeté des éclats de métal qui l’ont atteint à la tête.

Obeten, surnommé « Englishman », avait incarné le rôle de Jésus-Christ lors des représentations de 2023 et 2024. Cette année, il assurait l’encadrement des jeunes acteurs, gérant micros, accessoires et mise en place des scènes. Au moment du drame, la répétition en était à la station 12 du chemin de croix, celle figurant la mort du Christ sur la croix. C’est à cet instant qu’un canon local appelé oginigbo — un engin artisanal destiné à simuler un effet de tonnerre — a dysfonctionné. L’explosion a propulsé des fragments de métal à grande vitesse. Obeten a été touché à la tête et s’est effondré. Les témoins présents ont d’abord cru à une chute scénique avant que les blessures visibles ne dissipent toute ambiguïté.

Évacué vers Abakaliki, il ne survit pas à l’intervention

Obeten a été transporté en urgence à l’hôpital général d’Ugep, puis transféré au Centre médical fédéral d’Abakaliki, dans l’État d’Ebonyi, pour une prise en charge neurochirurgicale. Il n’a pas survécu. Il a été inhumé le 7 avril 2026 à Ugep.

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Le groupe des anciens élèves réclame des poursuites

Dans une déclaration transmise au média local CrossRiverWatch, le groupe des anciens élèves de la promotion 2007 de l’UNICROSS — les Macosites — a mis en cause les conditions dans lesquelles l’engin a été déclenché. Selon ce texte, signé par leur représentant Lesoda-Ada, le canon aurait été actionné par des individus ne disposant d’aucune habilitation pour manipuler des armes à feu ou des engins pyrotechniques. « Sa mort était entièrement évitable », indique la déclaration, qui appelle à des poursuites judiciaires et à l’encadrement strict de l’usage de ce type d’engin lors de rassemblements publics.

Au Nigeria, la réglementation sur les armes à feu est fixée par le Firearms Act (Cap. F28, Laws of the Federation of Nigeria), qui soumet la détention et l’usage de tout engin à percussion à une autorisation délivrée par les autorités fédérales. À ce jour, ni les autorités de l’État de Cross River, ni la hiérarchie catholique locale n’ont rendu public un communiqué officiel. Aucune procédure judiciaire n’a été annoncée.