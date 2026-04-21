Pétrochimie : le groupe Dangote se positionne sur le marché des intrants pour détergents

Le groupe industriel dirigé par Aliko Dangote a engagé en 2026 une nouvelle phase de développement de sa raffinerie au Nigeria, avec un objectif élargi vers la production de matières premières destinées aux détergents et produits de nettoyage. Cette orientation a été rapportée par plusieurs médias économiques internationaux, dont Bloomberg, qui évoquent une montée en puissance des activités pétrochimiques du groupe.

Cette initiative intervient alors que l’Afrique de l’Ouest dépend entièrement des importations pour les surfactants, composants essentiels dans la fabrication des détergents, selon des données sectorielles relayées par CED Magazine Nigeria.

Une diversification vers les produits chimiques industriels

La raffinerie Dangote prévoit d’intégrer la production de produits à plus forte valeur ajoutée, notamment des intrants utilisés dans l’industrie des produits ménagers. Parmi eux figure le Linear Alkyl Benzene (LAB), un composé clé dans la fabrication de détergents.

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Selon des recoupements d’informations, des investissements sont en cours pour développer une capacité industrielle significative dans ce segment, avec une production pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers de tonnes par an. Cette orientation marque un élargissement des activités initialement centrées sur les carburants.

Réduction des importations et structuration industrielle

Des médias locaux précisent que cette production locale vise à limiter les importations de matières premières chimiques utilisées par les industries africaines. Le marché continental des intrants pour détergents représente plusieurs dizaines de milliards de dollars, encore largement dominé par des fournisseurs étrangers.

La raffinerie Dangote, dont la capacité est estimée à 650 000 barils par jour selon les données disponibles, fonctionne désormais comme une plateforme industrielle intégrée capable de produire à la fois des carburants et des dérivés pétrochimiques.

Une stratégie déjà observée dans d’autres secteurs

Le groupe Dangote avait déjà adopté une approche similaire dans le secteur des engrais, avec l’ambition de réduire la dépendance du continent aux importations. Cette logique d’intégration industrielle est progressivement étendue à d’autres segments.

La montée en puissance de ces nouvelles activités devrait se poursuivre au cours de l’année 2026, avec des installations en cours de finalisation et une mise en service progressive des unités dédiées aux produits chimiques.