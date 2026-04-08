Photos dénudées : l'Ukraine limoge Viktoriia Yakimova, sa consule honoraire en République dominicaine

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a révoqué, ce 8 avril 2026, le brevet de Viktoriia Yakimova, nommée moins de trois semaines plus tôt consule honoraire d’Ukraine en République dominicaine. La décision fait suite à un retentissement public massif provoqué par la diffusion en ligne de photos dénudées et de clichés controversés de la principale concernée, selon un communiqué transmis à l’agence Ukrinform par le MFA ukrainien.

Le consulat honoraire de la ville de La Romana avait ouvert ses portes le 21 mars 2026. Yakimova, originaire d’Odessa et résidente de longue date en République dominicaine, avait été proposée au poste par l’ambassade d’Ukraine à Cuba, compétente pour cette région. Selon le MFA, sa candidature avait été examinée selon les critères officiels en vigueur : niveau d’études, ancienneté de résidence dans le pays, maîtrise des langues et expérience préalable de coopération avec les représentations diplomatiques ukrainiennes.

Un double scandale aux racines russes

La polémique a éclaté dès la révélation publique de photos à caractère érotique publiées par Yakimova sur ses réseaux sociaux dans le cadre de son ancienne activité de mannequin. Le scandale s’est amplifié avec la circulation d’un cliché la montrant portant un kokoshnik — coiffe traditionnelle russe — datant de 2022, soit après le début de l’invasion russe à grande échelle de l’Ukraine. Ces images ont depuis été supprimées de ses comptes, dont l’accès a été restreint. Yakimova avait défendu sa nomination, affirmant n’avoir jamais dissimulé son passé professionnel : « Une femme moderne et autonome a le droit de se réaliser dans la profession de son choix, puis de changer de cap », avait-elle écrit sur Facebook.

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L’ambassadeur d’Ukraine à Cuba également rappelé

Au-delà de la révocation du brevet, le MFA a décidé de rappeler à Kiev l’ambassadeur d’Ukraine à Cuba, qui avait supervisé la procédure de nomination. Le ministère a précisé que cette décision tenait également compte de l’ouverture prévue cette année d’une ambassade ukrainienne à part entière en République dominicaine, rendant le consulat honoraire de La Romana caduc.

Le scandale a conduit le ministre des Affaires étrangères à ordonner un audit complet de l’ensemble des consulats honoraires ukrainiens à l’étranger, dont les résultats devront déterminer la pertinence du maintien de chaque représentation. Le MFA a indiqué que des critères de sélection renforcés seraient formalisés pour les futures nominations à ces postes.