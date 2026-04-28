Présidence de la FIFA: le Maroc se renforce comme hub mondial du foot

Le Maroc devrait accueillir en 2027 le 77e congrès de la FIFA, lors duquel sera élu le président de l’instance mondiale. Selon des sources concordantes, cet événement réunira les 211 fédérations membres autour d’un scrutin où Gianni Infantino devrait briguer un nouveau mandat.

L’actuel dirigeant, en poste depuis 2016, pourrait bénéficier d’une interprétation des statuts de la FIFA qui considère son premier mandat comme partiel. Ce point lui permettrait de se représenter une nouvelle fois, avec une échéance potentielle jusqu’en 2031.

Un rendez-vous électoral stratégique pour la gouvernance mondiale

Le congrès de la FIFA constitue l’organe décisionnel suprême de l’institution. Chaque fédération nationale y dispose d’une voix pour élire le président et valider les grandes orientations. Ce rendez-vous annuel prend une dimension particulière lors des années électives, où se redessinent les équilibres internes de l’organisation. La tenue de ce scrutin au Maroc placerait Rabat au centre des discussions diplomatiques entre confédérations. Les alliances, souvent déterminantes dans ce type d’élection, se négocient en amont et en marge du congrès, lors de rencontres bilatérales et de réunions régionales.

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Une influence croissante dans les instances du football

Le poids du Maroc dans les cercles décisionnels s’est renforcé ces dernières années. Fouzi Lekjaa siège au Conseil de la FIFA et préside sa commission des finances, un organe clé dans la gestion des ressources de l’institution. Il occupe également des fonctions importantes au sein de la CAF. Le pays accueille déjà un bureau régional de la FIFA à Rabat, chargé notamment du développement du football en Afrique.

Cette présence institutionnelle permanente renforce son rôle dans la coordination des programmes et des investissements de l’instance sur le continent. Sur le plan organisationnel, le Maroc a enchaîné plusieurs événements majeurs, dont la Coupe d’Afrique des nations 2025. Il doit aussi coorganiser la Coupe du monde de football 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal. En 2005, Marrakech avait déjà accueilli un congrès de la FIFA, première édition organisée sur le sol africain.

Une décision attendue dans les prochains mois

Ni la date précise ni le lieu définitif du congrès 2027 n’ont été officiellement validés par la FIFA à ce stade. L’instance devrait se prononcer à l’issue d’une prochaine réunion de son Conseil, seule habilitée à entériner l’attribution de cet événement institutionnel.