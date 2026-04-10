Présidentielle 2026 au Bénin : Corneille Atindéhou mobilise Abomey-Calavi pour le duo Wadagni-Talata

À quelques jours du scrutin présidentiel du 12 avril 2026, la mobilisation s’intensifie sur le terrain. À Abomey-Calavi, une caravane initiée par Corneille Atindéhou, membre du Bloc Républicain, a sillonné plusieurs quartiers de la commune le jeudi 9 avril, dans le but de renforcer le soutien au duo Romuald Wadagni – Mariam Talata.

Pendant plusieurs heures, le convoi a parcouru différents axes, des quartiers périphériques jusqu’au centre-ville, marquant des arrêts pour échanger avec les populations. L’initiative a rassemblé jeunes, femmes et leaders politiques locaux dans une ambiance mêlant engagement militant et animation festive.

Un appel à une victoire dès le premier tour

Prenant la parole devant les participants, Corneille Atindéhou a insisté sur l’importance d’un vote massif en faveur du duo dès le premier tour.

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« Aujourd’hui, la caravane de la victoire, un coup K.O. pour Wadagni-Talata. Pas de deuxième tour, pas de calcul, pas d’hésitation le 12 avril », a-t-il déclaré.

L’initiateur de la caravane a également justifié son soutien par ce qu’il considère comme un bilan tangible :

« Les autres ont le discours, Wadagni a les preuves. Ils ont les critiques, Wadagni-Talata rassemble pour aller plus loin. »

Il a, par ailleurs, exhorté les populations à se rendre massivement aux urnes, tôt dans la journée du scrutin, « dans la paix et la joie ».

Des soutiens politiques et associatifs engagés

Présent lors de la caravane, Guy Dossou Mitokpè a salué une initiative qu’il juge stratégique en fin de campagne.

« Cette caravane qui a duré des heures et parcouru plusieurs kilomètres est une très bonne initiative. Parfois, lorsqu’un candidat bénéficie d’un large soutien, on a tendance à croire que tout est acquis. Cela peut freiner la mobilisation », a-t-il expliqué.

Selon lui, maintenir une dynamique constante jusqu’au jour du vote reste essentiel. De son côté, Franck Doho, chef de l’arrondissement central d’Abomey-Calavi, a mis en avant la portée symbolique de l’activité :

« Ce n’est pas un simple déplacement. C’est un symbole d’engagement. Cela nous a permis de nous rapprocher de la population et d’échanger avec elle. »

Il a également évoqué les objectifs électoraux visés, notamment un taux de participation élevé :

« Le message est d’appeler la jeunesse à soutenir le duo Wadagni-Talata, pour que, dès le soir du 12 avril, nous ayons un taux de participation très élevé, avec un pourcentage de plus de 80 %. »

Une mobilisation de terrain renforcée

Parmi les participants, Bernard Baguidi, membre du mouvement GRoW26, s’est réjoui de l’accueil réservé par les populations.

« La population était très contente de notre convoi. Il faut voter massivement pour qu’ils mesurent l’ampleur des responsabilités que l’ensemble des Béninois leur confieront », a-t-il indiqué.

À Abomey-Calavi, cette caravane s’inscrit ainsi dans la stratégie de campagne de proximité déployée par les soutiens du duo Wadagni–Talata. À l’approche du scrutin, Corneille Atindéhou entend maintenir cette dynamique afin de favoriser une forte participation et un vote massif en faveur des deux candidats.