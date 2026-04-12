Présidentielle au Bénin : des irrégularités signalées par la plateforme des OSC (VIDEO)

La plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin a relevé plusieurs irrégularités lors du scrutin présidentiel du dimanche 12 avril 2026, à travers son dispositif d’observation déployé sur l’ensemble du territoire. Les constats ont été rendus publics à Cotonou par Étienne Adossou, ancien général de l’armée et membre de la salle de situation électorale de la plateforme.

Selon les données présentées lors de cette déclaration, 1 771 observateurs ont été mobilisés, dont 1 200 déployés dans des postes de vote et 571 en mission itinérante. Les premières analyses, arrêtées à 10 heures, portent sur 1 200 postes de vote suivis par les équipes de la plateforme.

Ouvertures anticipées et retards constatés

Les observations font état d’un démarrage global conforme à l’horaire légal de 7 heures dans 1 114 postes de vote, soit 74,5 % de l’échantillon analysé. Toutefois, la plateforme signale que certains centres ont ouvert avant l’heure prévue par le code électoral.

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Dans sa déclaration, Étienne Adossou rapporte que « environ 23 [postes de vote] ont démarré avant 7 heures ». Plusieurs cas précis sont cités, notamment des bureaux où des opérations auraient débuté entre 6 h 30 et 6 h 55. À l’inverse, des retards ont également été relevés. Des postes de vote dans les départements du Borgou et de l’Alibori auraient ouvert après 9 heures, avec des démarrages observés à 9 h 29 dans certaines localités.

Soupçons de bourrage d’urnes et anomalies dans les listes

Au-delà des écarts horaires, la plateforme mentionne des irrégularités plus sensibles. Des cas d’urnes déjà partiellement remplies avant l’ouverture officielle ont été signalés dans plusieurs zones, notamment dans des localités de l’Atlantique et du Zou.

Dans un bureau de vote à Sèmè-Kpodji, il aurait été constaté la présence de plus de 120 bulletins dans l’urne avant 6 h 45, sans correspondance avec les électeurs inscrits sur les listes d’émargement. Des situations similaires ont été rapportées dans d’autres postes de vote.

Des incidents liés à des votes multiples par une même personne ont également été mentionnés dans certaines localités du Couffo et du Mono, selon les remontées d’observateurs.

Au total, 109 alertes ont été enregistrées et transmises à la cellule de réponse de la salle de situation électorale, principalement en lien avec des ouvertures anticipées et des anomalies dans le déroulement du vote.

Un déroulement global jugé conforme sur plusieurs aspects

Malgré ces irrégularités, la plateforme relève que plusieurs indicateurs restent globalement conformes aux dispositions en vigueur. La présence des trois membres du bureau de vote a été constatée dans 98,38 % des postes observés.

Les procédures d’identification des électeurs ont été jugées respectées dans 98,85 % des cas, selon les données recueillies dans 1 131 postes de vote. Le matériel électoral était disponible et fonctionnel à l’ouverture dans 99,11 % des centres suivis. Les observateurs indiquent également que les forces de défense et de sécurité étaient présentes à proximité des centres dans 98,17 % des cas, sans intervention directe dans le processus de vote.

Recommandations et suites attendues

La plateforme électorale appelle la Commission électorale nationale autonome à veiller à la poursuite régulière des opérations de vote. Elle invite également les juridictions compétentes à assurer le suivi des infractions constatées.

Des recommandations sont adressées aux forces de sécurité pour maintenir l’ordre et garantir la protection des observateurs, ainsi qu’aux médias pour un traitement conforme aux règles déontologiques. Conformément au processus électoral en vigueur, les irrégularités signalées pourraient faire l’objet de contentieux devant les juridictions compétentes après la publication des résultats provisoires par la Commission électorale, avant leur validation définitive par la Cour constitutionnelle.