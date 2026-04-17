Présidentielle au Bénin: La Cour constitutionnelle valide le raz-de-marée Wadagni

La Cour constitutionnelle du Bénin a proclamé, jeudi 16 avril 2026 à Cotonou, les résultats provisoires de l’élection présidentielle du 12 avril. La haute juridiction valide la victoire écrasante du duo formé par Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata, avec un taux de participation arrêté à 63,57 %.

Dans sa décision rendue publique, la Cour constitutionnelle confirme la régularité du processus électoral et entérine les résultats issus des urnes. Le duo Wadagni–Talata recueille près de 95 % des suffrages exprimés, selon les résultats provisoires proclamés. Ce niveau constitue un record dans l’histoire du renouveau démocratique béninois, amorcé au début des années 1990. La proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle marque une étape décisive du processus électoral engagé avec le scrutin du 12 avril.

Une participation proche du niveau de 2016

La juridiction constitutionnelle fixe le taux de participation à 63,57 %, après vérification et ajustements des données électorales. Ce niveau se rapproche de celui enregistré lors de la présidentielle de 2016, estimé à environ 64 % selon les chiffres officiels de l’époque.

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Ce niveau de participation reflète le degré de mobilisation des électeurs lors du scrutin. Il intervient dans un scrutin marqué par la confirmation d’un large écart entre le duo vainqueur et ses concurrents. L’écart observé renforce la lisibilité du résultat issu des urnes.

Légitimité politique et prochaines étapes

La validation des résultats provisoires par la Cour constitutionnelle ouvre la voie à la suite du calendrier institutionnel. La proclamation définitive interviendra après expiration des délais légaux de recours, conformément aux dispositions du code électoral béninois.

Un tel niveau de participation est généralement perçu comme renforçant la légitimité du président élu. Le programme porté par Romuald Wadagni durant la campagne, intitulé « Plus loin, ensemble », a servi de cadre à sa candidature. La confirmation des résultats par la juridiction constitutionnelle constitue une étape formelle avant l’investiture du président élu.

Selon les procédures en vigueur au Bénin, la prestation de serment du chef de l’État doit intervenir devant la Cour constitutionnelle. Cette cérémonie marque l’entrée en fonction officielle du président de la République pour le nouveau mandat.