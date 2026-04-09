Présidentielle au Bénin : Nana Akufo-Addo et la délégation de la CEDEAO reçus à la Céna

La Commission Électorale Nationale Autonome (Céna) a accueilli, jeudi 9 avril 2026 à Cotonou, la délégation de la mission d’observation électorale de la CEDEAO. Conduite par Nana Akufo-Addo, arrivé la veille au Bénin, la mission a tenu une séance de travail avec le conseil électoral à quelques jours de l’élection présidentielle prévue le 12 avril.

Dès son arrivée, l’ancien chef d’État ghanéen a rappelé l’enjeu de crédibilité du scrutin, soulignant que la solidité des institutions dépend de l’adhésion des acteurs politiques et des électeurs aux règles du jeu électoral.

Une mission déployée pour encadrer le processus

La délégation de la CEDEAO compte plus de 150 observateurs répartis sur l’ensemble du territoire béninois. Leur mandat couvre toutes les étapes du processus électoral, du déroulement du vote à la centralisation des résultats, avec pour objectif de s’assurer du respect des normes démocratiques en vigueur dans l’espace communautaire.

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Même si aucune déclaration n’a été faite à l’issu de la rencontre, on peut imaginer que lors de la rencontre avec la Céna, les échanges ont porté sur les dispositifs opérationnels mis en place pour garantir la transparence du scrutin, notamment la distribution du matériel électoral, la formation des agents de bureaux de vote et les mécanismes de remontée des résultats.

La Céna, autorité en charge de l’organisation du scrutin, a engagé depuis plusieurs semaines les opérations logistiques. Selon ses responsables, le convoyage du matériel électoral est en cours sur l’ensemble du territoire, en amont du vote.

Un scrutin à enjeu dans un nouveau cadre constitutionnel

Le scrutin du 12 avril opposera deux candidats : Romuald Wadagni et Paul Hounkpè. Il s’inscrit dans le cadre de la nouvelle Constitution béninoise, qui introduit un mandat présidentiel de sept ans, en remplacement de la durée précédente de cinq ans. Ce changement institutionnel constitue une évolution majeure du système politique béninois. Le président élu à l’issue de ce vote exercera son mandat selon ces nouvelles dispositions, ce qui confère au scrutin une portée particulière.

La mission d’observation de la CEDEAO poursuivra ses activités jusqu’à la proclamation des résultats définitifs. Le vote est prévu pour le dimanche 12 avril 2026, avec une mobilisation attendue sur l’ensemble du territoire national.