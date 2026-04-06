Présidentielle au Bénin : Paul Hounkpè veut renforcer l'armée et la coopération sous-régionale

Paul Hounkpè, candidat du parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), a détaillé les axes de son programme sécuritaire lors d’une intervention sur le plateau de l’émission « En route pour la Marina », organisée par la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication. À six jours de l’élection présidentielle du 12 avril, le candidat d’opposition a exposé ses priorités face aux enjeux sécuritaires.

Moderniser l’appareil de défense

Le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité constitue l’un des piliers de la stratégie sécuritaire de Paul Hounkpè. Le candidat estime que l’appareil militaire béninois nécessite des investissements substantiels pour faire face aux incursions terroristes du nord-est.

Au-delà des frontières nationales, Paul Hounkpè prône un approfondissement de la coopération avec les États voisins également confrontés à des défis sécuritaires similaires. Cette approche multilatérale vise à coordonner les réponses aux mouvements terroristes et à renforcer les échanges de renseignement entre les armées de la région.

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Reconstruire le dialogue politique

Sur le plan institutionnel, le candidat projette de convoquer une assise nationale réunissant l’ensemble des composantes de la société béninoise afin de rétablir la confiance entre les acteurs politiques et sociaux. Cette initiative traduit une volonté de modifier les méthodes de gouvernance et de reconstruction de la cohésion nationale. Paul Hounkpè affrontera le scrutin en tant que seul candidat représentant une l »opposition face à Romuald Wadagni, soutenu par l’appareil gouvernemental.