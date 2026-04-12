Présidentielle au Bénin : Sacca Lafia évoque un scrutin « globalement apaisé » après sa tournée

Le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), Sacca Lafia, a parcouru plusieurs centres de vote à Cotonou ce dimanche 12 avril, jour du scrutin présidentiel. À l’issue de cette tournée, le responsable de l’organe en charge de l’organisation des élections a dressé un premier bilan du déroulement des opérations dans la capitale économique et à l’échelle nationale.

Selon ses déclarations, les opérations de vote se déroulent dans un climat calme dans les centres visités. Sacca Lafia indique avoir entamé ses visites dès 8h30, avec une première série d’observations portant sur une demi-douzaine de sites. Il affirme que l’ouverture des postes de vote est intervenue avant 7h15 dans la majorité des cas à Cotonou, marquant une amélioration par rapport au scrutin de janvier dernier, notamment dans le département du Littoral.

Une organisation jugée satisfaisante à l’échelle nationale

Le président de la CENA rapporte également des informations recueillies auprès d’acteurs déployés à l’intérieur du pays. D’après ces éléments, les centres de vote auraient ouvert dans des délais similaires dans plusieurs localités, notamment à Malanville, Natitingou, Ouèssè et Pobè. Les électeurs y accomplissent leur devoir civique dans des conditions jugées normales.

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Sacca Lafia évoque aussi des retours en provenance de la diaspora. Dans les pays africains et européens, les opérations seraient engagées sans difficulté signalée. Sur le continent américain, l’ouverture des bureaux de vote devait intervenir plus tard en raison du décalage horaire. Ces données, communiquées par la CENA, traduisent une synchronisation progressive du scrutin à l’échelle internationale.

Rencontre avec Patrice Talon et appréciation du dispositif

Au cours de sa tournée, Sacca Lafia a croisé le président sortant Patrice Talon dans un centre de vote. Il précise que cet échange, intervenu de manière fortuite, lui a permis de confronter ses observations avec celles du chef de l’État. Les deux responsables ont relevé une organisation jugée satisfaisante et un déroulement sans incident notable dans les centres visités.

Le président de la CENA indique également avoir échangé avec des observateurs venus de plusieurs pays africains. Ces derniers auraient salué le climat apaisé et les modalités de vote mises en place. Il rapporte que certains d’entre eux considèrent le dispositif béninois comme une référence en matière d’organisation électorale.

Calendrier de clôture et publication des résultats

Interrogé sur la publication des résultats, Sacca Lafia rappelle les dispositions légales encadrant le processus. Il souligne que les résultats ne peuvent être rendus publics avant la fermeture du dernier bureau de vote, notamment ceux situés aux États-Unis, où l’ouverture intervient avec plusieurs heures de décalage.

Selon les projections communiquées par la CENA, une large partie des résultats pourrait être disponible dès le lundi 13 avril dans la matinée, grâce à un dispositif de centralisation électronique. Le président de l’institution évoque un niveau de compilation pouvant atteindre entre 80 % et 90 % des données à cette échéance, sans possibilité de proclamation officielle à ce stade.

Il rappelle que la CENA est compétente pour publier les résultats provisoires, tandis que la Cour constitutionnelle détient la prérogative de proclamation des résultats définitifs. La clôture des bureaux de vote est prévue à 16 heures sur le territoire national, marquant le début de la phase de centralisation des suffrages.