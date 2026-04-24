Présidentielle de 2027 : Bolloré veut jouer sa partition et c'est la presse américaine qui le révèle

Le milliardaire breton Vincent Bolloré a fondé, il y a environ un an, un groupe de réflexion d’inspiration catholique baptisé Institut de l’Espérance, dont l’existence n’a été portée à la connaissance du public que le 21 avril 2026 par le média financier américain Bloomberg. La structure, restée délibérément confidentielle depuis sa création, réunit autour de Bolloré d’autres chefs d’entreprise fortunés avec l’objectif déclaré de peser sur le débat politique à un an de l’élection présidentielle française.

Selon Bloomberg, qui dit avoir consulté une copie du manifeste daté d’avril 2026 et s’être entretenu avec des personnes proches de l’organisation — ayant requis l’anonymat —, l’Institut de l’Espérance aurait élaboré un programme conservateur articulé autour de trois axes principaux : une réduction significative des dépenses publiques, un durcissement de la politique migratoire et une révision du cadre légal encadrant l’avortement. Sur ce dernier point, The European Conservative précise que l’Institut ne proposerait pas de supprimer le droit à l’avortement, mais d’abroger le délit d’entrave, qui interdit tout acte ou discours visant à dissuader une femme d’y recourir.

Un empire médiatique et une révélation venue de l’extérieur

Que ce soit Bloomberg et non un média français qui ait sorti l’information n’est pas anodin. Bolloré contrôle, via Vivendi, un ensemble de titres parmi les plus influents du paysage médiatique hexagonal : CNews, Europe 1, le Journal du Dimanche, Prisma Media, ou encore des pans entiers de l’édition via le groupe Hachette. La commission d’enquête sénatoriale sur la concentration des médias avait établi en 2022, après des dizaines d’auditions, que cette concentration produit des effets concrets sur le traitement éditorial, notamment sous forme de pressions indirectes et d’autocensure.

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Bolloré lui-même, interrogé dans le cadre de cette commission, avait décrit l’Institut de l’Espérance comme une initiative montée « avec des amis », affirmant consacrer davantage de temps à des activités philanthropiques et spirituelles.

Un agenda politique structuré avant 2027

Le think tank proposerait également le rétablissement des uniformes scolaires et des cérémonies de levée du drapeau dans les établissements publics, ainsi qu’un programme de microcrédits destinés aux jeunes entrepreneurs. L’objectif budgétaire affiché serait de ramener les dépenses publiques de 57 % à 49 % du PIB, selon The European Conservative.

La prochaine élection présidentielle française est prévue au printemps 2027. L’Institut de l’Espérance n’a, à ce stade, fait aucune communication publique sur ses activités ni sur ses intentions.