Programme Football for Schools : des tenues “Made in Bénin” valorisées au Cameroun

Le programme FIFA “Football for Schools”, conduit avec l’UNESCO, a été officiellement lancé le 25 mars 2026 à Yaoundé, au Cameroun. Lors de cette cérémonie, les participants ont porté des tenues produites au Bénin, issues de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé.

Ce choix de production s’inscrit dans une orientation portée par la FIFA en lien avec l’Organisation mondiale du commerce, visant à soutenir la transformation locale du coton dans les pays africains producteurs.

Des tenues fabriquées au Bénin pour un programme mondial

Les tee-shirts et polos distribués aux élèves et encadreurs lors du lancement du programme proviennent des unités industrielles installées à Glo-Djigbé. Ce site, opérationnel depuis plusieurs années, concentre des activités de transformation du coton en produits textiles finis.

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Le programme “Football for Schools”, lancé en 2019 par la FIFA et l’UNESCO, vise à intégrer le football dans les systèmes éducatifs tout en facilitant l’accès à la pratique sportive pour les jeunes. Il prévoit la mise à disposition d’équipements et de contenus pédagogiques dans plusieurs pays. Le recours à des productions béninoises pour les tenues constitue une application concrète des engagements pris dans le cadre du Partenariat pour le coton, qui associe la FIFA et l’OMC.

Le partenariat coton au bénéfice des pays africains producteurs

L’initiative concerne les pays du groupe C4+, composé du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, du Tchad, ainsi que de la Côte d’Ivoire. Elle vise à renforcer leur position dans la chaîne de valeur textile en encourageant la transformation locale du coton plutôt que son exportation brute.

Dans ce cadre, la FIFA s’est engagée à privilégier les productions issues de ces pays pour les équipements utilisés dans ses programmes éducatifs et sociaux. Cette orientation crée des débouchés pour les industries textiles locales et soutient le développement de filières intégrées.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a salué cette démarche lors de la cérémonie de Yaoundé. « Je me réjouis que la FIFA lance officiellement l’initiative visant à confier la production de tenues aux pays du groupe C4+. »

Une dynamique industrielle portée par la GDIZ

La Zone Industrielle de Glo-Djigbé joue un rôle central dans cette stratégie. Elle regroupe plusieurs unités de transformation textile, avec pour objectif d’accroître la valeur ajoutée locale du coton béninois.

Selon les orientations économiques du gouvernement béninois, la transformation industrielle du coton constitue un axe prioritaire. Le pays figure parmi les principaux producteurs de coton en Afrique de l’Ouest, avec une production annuelle qui dépasse régulièrement les 700 000 tonnes, d’après les données du ministère de l’Agriculture.

L’intégration de produits “Made in Bénin” dans un programme international comme “Football for Schools” ouvre des perspectives pour l’exportation de textiles fabriqués localement. Le déploiement du programme se poursuivra dans plusieurs pays partenaires, avec la distribution progressive des équipements aux établissements scolaires bénéficiaires dans les prochains mois.