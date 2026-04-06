Racisme en France : un gendarme de la Garde républicaine dénonce une lettre anonyme et porte plainte

Un militaire de 29 ans affecté à la Garde républicaine a déposé plainte le 17 décembre 2025 auprès de la justice française pour harcèlement moral et diffamation non publique, après avoir reçu un courrier anonyme à caractère raciste dans sa boîte aux lettres au sein de sa caserne parisienne. L’affaire, révélée par l’AFP et Mediapart, a conduit la gendarmerie nationale à confirmer l’ouverture d’une enquête.

Le gendarme, qui témoigne sous le pseudonyme Ryan, a trouvé le 16 décembre 2025 un message manuscrit faisant référence à une tenue traditionnelle algérienne qu’il avait portée lors d’un mariage, en dehors de ses heures de service. La lettre comportait une insulte à caractère ethnique. Entendu par les enquêteurs le 21 janvier 2026, selon une source proche du dossier citée par RTL, il dit subir des comportements discriminatoires depuis son arrivée dans l’unité, il y a six ans.

Des faits qui remontent à ses débuts dans l’unité

Ryan décrit un climat hostile installé dès sa prise de poste. Il rapporte que des collègues lui auraient demandé, après l’interpellation d’un suspect, s’il le connaissait au motif qu’il « parlait arabe », et que ses visiteurs personnels auraient été systématiquement contrôlés à l’entrée de la caserne. Son avocat, Me Seydi Ba, a déclaré que « servir la France pendant toutes ces années n’a pas protégé son client du racisme au sein même de son institution ».

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La gendarmerie nationale confrontée à ses propres dispositifs

La gendarmerie nationale a rappelé l’existence d’un plan interne baptisé « tolérance zéro » face aux comportements discriminatoires, ainsi que d’un Observatoire de la Gendarmerie pour l’Égalité et contre les Discriminations (OGED), mis en place pour traiter les signalements internes. Ces dispositifs n’ont pas empêché le dépôt de plainte, et leur effectivité pourrait être examinée dans le cadre de la procédure judiciaire en cours.

Le parquet de Paris, compétent pour instruire ce type d’affaire, n’avait pas communiqué sur le périmètre exact de l’enquête au moment de la publication de cet article. La suite de la procédure dépendra des conclusions des investigations en cours.