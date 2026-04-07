Racisme : l'Espagne ciblée par la FIFA après le match contre l'Égypte

La FIFA a ouvert une procédure disciplinaire contre la Fédération espagnole de football à la suite des chants islamophobes entendus lors du match amical Espagne – Égypte, joué le 31 mars au stade Cornella, près de Barcelone. L’arbitre a consigné dans son rapport des chants tels que « qui ne saute pas est musulman », déclenchant l’ouverture d’une enquête par la Commission de discipline de l’instance dirigeante du football mondial.

Le parquet catalan et la police ont également annoncé une enquête pour incitation à la haine et discrimination, après que le ministre catalan des Sports a attribué ces chants à des groupes d’extrême droite. José Manuel Albares, ministre espagnol des Affaires étrangères, a exprimé sa condamnation de ces incidents à son homologue égyptien, qui a rappelé que l’Espagne est un pays tolérant et pluraliste qui rejette le racisme et la violence.

Sanctions envisagées par la FIFA

Selon le règlement disciplinaire de la FIFA, les sanctions pour de tels incidents peuvent inclure une amende financière et l’obligation pour la fédération de diffuser des messages anti-discrimination lors des prochains matchs de l’équipe nationale. Dans certains cas, des mesures sportives plus sévères, comme la fermeture partielle de tribunes ou des matchs à huis clos, peuvent également être appliquées, notamment en cas de récidive. La Commission de discipline devrait rendre sa décision après l’examen des rapports et des preuves collectées lors de l’enquête.

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Précédents dans le football professionnel

Des incidents similaires ont déjà eu lieu dans le football européen. En Italie, Mario Balotelli et Kevin-Prince Boateng ont été confrontés à des cris de singe lors de matchs, ce qui avait entraîné des amendes et des rencontres à huis clos imposées par les instances. En Ligue des Champions, des clubs ont également été sanctionnés pour des chants racistes de supporters, combinant amendes et diffusion de messages anti-discrimination. La FIFA et l’UEFA ont progressivement intégré la lutte contre l’islamophobie et les discriminations religieuses dans leurs chartes, avec des procédures disciplinaires renforcées depuis 2020.

Enquête en cours et calendrier

L’enquête en Espagne se poursuit sous la supervision du parquet chargé des affaires de haine et de discrimination, en coordination avec la police catalane. Du côté de la FIFA, le rapport de l’arbitre et les documents soumis à la Commission de discipline devraient permettre de statuer sur la nature exacte des sanctions. Aucune échéance officielle n’a été communiquée, mais la décision est attendue dans les semaines suivant l’examen du dossier, avant les prochains matchs amicaux et officiels de l’équipe nationale espagnole.