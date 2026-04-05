Real Madrid : Mbappé reste sur 5 matchs sans but, une série qui inquiète

Kylian Mbappé n’a pas trouvé le chemin des filets samedi 4 avril lors de la défaite du Real Madrid à Majorque (1-2), en Ligue espagnole. Cette contre-performance prolonge une série inédite pour l’attaquant français depuis son arrivée en Espagne : cinq rencontres consécutives sans marquer.

Une absence de but qui contraste avec son bilan exceptionnel

Le buteur merengue demeure le meilleur réalisateur du Real Madrid et de la Liga avec 23 buts cette saison. Malgré cet excellent bilan général, cette série sans but constitue un tournant notable dans sa campagne 2025-2026. Mbappé avait connu un arrêt similaire en avril 2024, lors de sa première saison au club. Son dernier but remonte au 8 février contre Valence, une victoire blanche (0-2).

Une période compliquée liée à des facteurs externes

La blessure au genou subie par Mbappé entre ces deux périodes explique partiellement cette disette. L’international français s’est absenté des terrains plusieurs semaines avant de retrouver l’équipe de France en mars pour une tournée en Amérique du Nord. À son retour à la compétition, il n’a pas retrouvé son efficacité habituelle devant le but, malgré sa titularisation samedi face aux Baléares.

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Des conséquences immédiates pour l’équipe madrilène

Cette contre-performance collective du Real Madrid intervient à un moment critique du championnat. Le FC Barcelone a remporté une victoire décisive contre l’Atlético de Madrid le même jour, creusant un écart de 7 points. Après cette 30e journée, le club catalan compte 76 points contre 69 pour Madrid. Il ne reste que 8 journées à disputer, avec le Barça en position de force pour décrocher le titre. Le Real Madrid devra réaliser une remontée spectaculaire pour relancer la course au championnat.

Mbappé devra retrouver ses repères rapidement. Le calendrier serré de fin de saison laisse peu de place aux ajustements tactiques ou psychologiques. Les prochaines rencontres de Liga seront décisives pour relancer l’attaquant et les ambitions collectives du Real Madrid.