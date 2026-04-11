Real Madrid : une faute sur Mbappé non sifflée alimente la polémique en Liga

Le Real Madrid a été tenu en échec par Girona FC (1-1), vendredi 10 avril, lors de la 31e journée de Liga. En fin de rencontre, une intervention sur Kylian Mbappé dans la surface n’a pas été sanctionnée, provoquant de vives réactions au sein du club madrilène.

Deuxième du championnat, le Real Madrid voit son retard potentiel sur le FC Barcelona, leader avec 76 unités, susceptible de s’accentuer en cas de succès des Catalans face à l’Espanyol, programmé le 11 avril. Cette contre-performance intervient malgré plusieurs occasions franches de Mbappé, restées sans issue.

Une action litigieuse dans les derniers instants

À la 90e minute, l’attaquant français a été touché au visage dans la surface adverse. Les images diffusées après la rencontre montrent une blessure à l’arcade, sans que l’arbitre ne désigne le point de penalty ni ne sollicite l’assistance vidéo. Cette décision a immédiatement suscité l’incompréhension sur le banc madrilène.

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Présent en conférence de presse, l’entraîneur madrilène Álvaro Arbeloa a exprimé son désaccord : « Pour moi c’est un penalty clair, ici ou sur la Lune. » Il a également évoqué des incohérences dans l’utilisation de l’assistance vidéo au cours de la rencontre.

Une polémique dans une journée déjà contestée

Selon des médias spécialisés, plusieurs décisions arbitrales discutées ont été relevées lors de cette même journée de Liga. D’anciens arbitres interrogés par le média estiment que certaines situations, dont celle impliquant Mbappé, auraient pu justifier une intervention de la VAR, tout en rappelant que celle-ci n’est censée corriger que des erreurs manifestes.

Ce nouvel épisode intervient alors que le Real Madrid a déjà fait part, à plusieurs reprises cette saison, de son incompréhension face à certaines décisions arbitrales. La répétition de ces situations alimente les tensions autour de l’arbitrage en championnat espagnol.

Un impact direct sur la course au titre

Ce résultat freine la progression du club madrilène dans la course au titre. À sept journées de la fin, l’écart avec le FC Barcelone pourrait atteindre neuf points, selon l’issue du derby catalan. Le calendrier des prochaines journées sera déterminant pour le Real Madrid, qui devra enchaîner les résultats positifs pour rester en course, tandis que les débats autour de l’arbitrage devraient se poursuivre dans les instances du football espagnol.