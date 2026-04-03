Russie : un nouvel avion militaire s’écrase en Crimée lors d’un vol d’entraînement

Un avion de combat russe Sukhoï Su-30 s’est écrasé vendredi 3 avril en Crimée annexée, lors d’un vol d’entraînement, selon des informations rapportées par l’agence Interfax au nom du ministère russe de la Défense. Les deux membres d’équipage ont pu s’éjecter avant l’impact et ont été retrouvés vivants, d’après la même source.

L’appareil, qui n’était pas armé, se serait abîmé vers 11 heures, heure de Moscou, sur le territoire de la péninsule de la mer Noire annexée par la Russie depuis 2014. Le ministère russe de la Défense, cité par Interfax, a indiqué que « la vie des pilotes n’est pas menacée ».

« Vers 11 heures, heure de Moscou, un avion Su-30 s’est écrasé en République de Crimée lors d’un vol d’entraînement programmé. L’appareil n’était pas armé », aurait indiqué un communiqué du ministère de la Défense selon l’agence Interfax.

Les deux pilotes secourus après l’impact

Les autorités russes ont précisé qu’une équipe de recherche et de sauvetage avait localisé rapidement le pilote et l’officier systèmes d’armes présents à bord du Su-30. Aucun bilan au sol n’a été communiqué à ce stade, et les causes exactes de l’accident n’avaient pas encore été détaillées vendredi en fin de journée.

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Le Su-30 est un avion de chasse multirôle utilisé par les forces russes pour des missions d’interception, d’escorte et d’appui. Dans ce cas précis, Moscou présente le vol comme un entraînement planifié, sans munitions embarquées.

Un second crash militaire en quelques jours dans la péninsule

Ce nouvel accident survient quelques jours seulement après un autre crash militaire russe en Crimée. Dans la nuit du 31 mars au 1er avril, un avion de transport militaire Antonov An-26 s’était écrasé dans la même péninsule, provoquant la mort des 29 personnes à bord, selon le ministère russe de la Défense cité par Reuters. Les victimes comprenaient 23 passagers et six membres d’équipage.

Les autorités russes avaient alors indiqué qu’un problème technique figurait parmi les premières pistes envisagées. Aucun lien officiel n’a toutefois été établi à ce stade entre ce précédent accident et le crash du Su-30 survenu vendredi.

Une enquête attendue sur les causes de l’accident

Comme après ce type d’incident impliquant un appareil militaire, une enquête technique devrait permettre de déterminer l’origine de l’accident, qu’il s’agisse d’une défaillance mécanique, d’un incident de vol ou d’un autre facteur opérationnel. Vendredi, le ministère russe de la Défense n’avait pas encore communiqué de calendrier précis sur les conclusions attendues.