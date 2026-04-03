Santé mentale: un lien avec le microbiote identifié par des scientifiques

Le 31 mars 2026, le Dr Julien Scanzi, gastro-entérologue au CHU de Clermont-Ferrand, s’est exprimé sur ses réseaux sociaux afin d’y évoquer le rôle du microbiote intestinal dans la santé. Un sujet de plus en plus pris au sérieux, à l’heure ou la malbouffe et les excès ont tendance à impacter notre santé à la fois physique mais aussi mentale en favorisant le stress, l’anxiété voire la dépression.

Une statistique démontre à elle seule à quel point les problèmes intestinaux sont répandus. Le syndrome du côlon irritable (SCI) touche environ 10 à 15 % de la population mondiale. Si les maux de ventre résultent souvent d’une mauvaise santé de son microbiote, il apparaît que celui-ci pourrait aussi toucher notre santé mentale.

Le microbiote doit être entretenu

Les récents progrès techniques ont permis d’analyser plus finement les micro-organismes présents dans l’intestin. Le résultat est à la fois surprenant et fascinant. Il apparaît que le séquençage de l’ADN a permis de découvrir que l’intestin joue un rôle clé dans notre organisme. On parle d’ailleurs de “deuxième cerveau”. En effet, il abrite entre 200 et 500 millions de neurones (contre plusieurs milliards pour le cerveau).

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Se trouvent également dans l’intestin, des micro-organismes. Si ceux-ci sont bien traités et suffisamment variés, alors l’état de santé général est généralement bon. En revanche, un déséquilibre complet du microbiote pourrait favoriser certains troubles, comme une baisse de l’immunité, un bien-être assez relatif mais aussi et surtout, une santé mentale défaillante.

Comment prendre son de son microbiote ?

Un microbiote peut entretenu ou en mauvaise santé favorise en effet le stress, l’anxiété mais aussi la dépression. Les connaissances évoluent rapidement, cependant, il convient de noter que de nombreuses zones d’ombre subsistent encore afin de vraiment comprendre les relations entre l’intestin et ce qu’il se passe au niveau de l’esprit.

Mais alors, comment faire pour bien entretenir son intestin ? Premièrement, éviter les cures de jus détox, qui n’apportent rien voire les jeûnes trop soudains et brutaux. L’organisme fonctionne seul et se détoxifie grâce au foie, reins… Manger plus sain et naturel est d’ailleurs une solution pour aider au mieux le corps à agir ainsi. Il faut aussi éviter les laxatifs (même naturels) pour se “vider”.