Saudi Pro League : le club de Cristiano Ronaldo accusé de favoritisme, le portugais réplique

Merih Demiral, défenseur central d’Al-Ahli, a violemment mis en cause l’arbitrage de la Saudi Pro League mercredi soir, après la défaite de son équipe face à Al-Nassr (2-0) lors de la 30e journée du championnat saoudien. Le Turc accuse les officiels de tout mettre en œuvre pour permettre au club de Cristiano Ronaldo de remporter le titre.

Les buts de Ronaldo (76e) et de Kingsley Coman (90e) ont permis à Al-Nassr de creuser l’écart en tête du classement : huit points sur Al-Hilal, treize sur Al-Ahli, à quatre journées de la fin. Mais c’est la zone mixte, et non le terrain, qui a retenu l’attention après le coup de sifflet final. Demiral y est apparu hors de lui, blessure à la jambe à l’appui — conséquence d’un tacle de Coman en toute fin de match. « Dès qu’ils peuvent, ils essaient d’aider Al-Nassr pour remporter le championnat. Ils poussent toujours Al-Nassr pour qu’il gagne des titres », a-t-il lâché devant les caméras.

« Tous les arbitres sont devenus fous mon Dieu… Regardez, regardez, la blessure à ma jambe! Dès qu’ils peuvent, ils essaient d’aider Al-Nassr pour remporter le championnat. C’est une honte. Ils poussent toujours Al-Nassr pour qu’il gagne des titres. Mais Dieu soit loué… Al-Ahli gagne toujours sans l’aide de personne.« , a lancé Merih Demiral face à la presse.

Une polémique qui couvait depuis plusieurs semaines

Les déclarations de Demiral prolongent une tension déjà installée dans le championnat. Quelques semaines plus tôt, lors d’un autre match impliquant Al-Ahli, trois décisions arbitrales contestées avaient provoqué la fureur du club de Jeddah. Selon des informations rapportées par le média The National, un arbitre aurait alors demandé aux joueurs d’Al-Ahli de « se concentrer sur l’AFC » — en référence à la Champions League asiatique, que le club venait de remporter pour la deuxième année consécutive. Dans la foulée, l’attaquant brésilien Galeno avait publié sur les réseaux sociaux que la ligue cherchait à « offrir le trophée à une seule personne », visant implicitement Cristiano Ronaldo.

Publicité

Ronaldo prend position, la ligue sous pression

Cristiano Ronaldo a réagi publiquement après le match, sans nommer Demiral. Il a critiqué les joueurs qui « se plaignent sur Instagram et Facebook » et appelé à préserver l’image du championnat face à l’Europe. La Saudi Pro League n’a pas encore répondu officiellement aux accusations de favoritisme.

Cristiano Ronaldo : « Je pense que ce n’est pas bon pour le championnat. Tout le monde se plaint. Tout le monde fait plus que ce qu’il devrait faire. C’est du football, ce n’est pas la guerre. Tout le monde veut gagner, mais tout n’est pas permis. J’aurai le temps d’en parler à la fin de la saison. Je vois beaucoup de mauvaises choses. Beaucoup de joueurs se plaignent, font des posts sur Instagram, Facebook. Ils parlent des arbitres, de la Ligue, du projet. Je pense que ce n’est pas bon. Ce n’est pas l’objectif du championnat. On doit donner l’exemple, pas seulement ici, mais vis-à-vis de l’Europe que nous voulons concurrencer. On veut être l’un des meilleurs championnats du monde« .

Al-Nassr reçoit Al-Hilal lors de la 31e journée. Un succès lui permettrait de quasiment sceller mathématiquement son premier titre de champion d’Arabie saoudite.