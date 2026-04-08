Sénégal : Aliou Cissé annonce son départ de la sélection libyenne

Aliou Cissé, sélectionneur de l’équipe nationale de Libye depuis mars 2025, a annoncé la fin de sa mission à la tête des « Chevaliers de la Méditerranée ». Le technicien sénégalais a publié un message d’adieu à l’issue du dernier rassemblement du mois de mars, confirmant ainsi son départ dans un contexte marqué par des difficultés financières persistantes.

Dans ce message diffusé sur ses réseaux sociaux, l’ancien sélectionneur du Sénégal revient sur son passage en Libye, évoquant une expérience « d’une grande richesse professionnelle et personnelle ». Il y remercie le staff, les joueurs ainsi que les supporters pour leur engagement et leur soutien durant son mandat.

Une fin de collaboration sur fond de tensions financières

Cette annonce intervient alors que la Fédération libyenne de football traverse une crise budgétaire importante. Selon son président, Abdulmola Al-Maghribi, les difficultés de trésorerie ont entraîné des retards dans le paiement des salaires du staff technique.

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Aliou Cissé n’aurait pas perçu ses revenus depuis huit mois. Une situation qui aurait pesé sur la continuité du projet sportif engagé depuis son arrivée, malgré un contrat initial de deux ans assorti d’une année optionnelle.

Un message d’adieu adressé aux joueurs et supporters

Dans sa déclaration, l’entraîneur sénégalais salue le travail accompli avec son groupe, malgré les obstacles rencontrés. « Je suis fier du travail que nous avons réalisé ensemble, et des résultats obtenus », a-t-il écrit, exprimant sa confiance dans la capacité de l’équipe à poursuivre sa progression.

Il a également tenu à remercier les supporters libyens pour leur accueil et leur fidélité, affirmant ne pas les oublier et espérant que la sélection pourra continuer à compter sur leur soutien.

Le départ d’Aliou Cissé intervient alors que la Libye reste engagée dans les qualifications de la Coupe d’Afrique des Nations 2027. La Fédération libyenne devra rapidement statuer sur la nomination d’un nouveau sélectionneur afin d’assurer la préparation des prochaines échéances officielles.