Sénégal : Diomaye appelle l'Afrique à reprendre le contrôle de sa sécurité au Forum de Dakar

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a ouvert ce lundi la 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, en plaçant la souveraineté continentale au centre de son discours inaugural. Devant un parterre de décideurs et d’experts réunis dans la capitale sénégalaise, il a appelé les États africains à définir eux-mêmes leur agenda sécuritaire.

Le chef de l’État a formulé un avertissement explicite contre la dépendance aux puissances extérieures : « Notre continent doit assumer clairement sa souveraineté. Nous ne devons plus accepter que notre agenda sécuritaire soit défini ailleurs, que nos priorités soient dictées par des intérêts étrangers, que notre espace stratégique soit occupé sans consentement. » Cette prise de position intervient alors que plusieurs pays du Sahel ont procédé ces dernières années au retrait de forces militaires étrangères de leur territoire.

Une édition anniversaire dans un contexte de recomposition sécuritaire

Le Forum international de Dakar, dont cette édition marque le dixième anniversaire, a été créé dans les années de montée en puissance des groupes djihadistes au Sahel et dans la Corne de l’Afrique. Depuis sa création, il constitue l’un des rares espaces multilatéraux consacrés exclusivement aux questions de défense et de sécurité sur le continent africain, réunissant chefs d’État, ministres, chefs militaires et organisations régionales.

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La tenue de cette édition à Dakar prend une résonance particulière depuis l’arrivée au pouvoir du président Faye en mars 2024, son gouvernement ayant affiché une orientation souverainiste marquée dans sa politique étrangère, dont la renégociation des accords de défense avec la France et le retrait effectif de leurs troupes.

Les architectures de sécurité africaines en débat

Les travaux du Forum porteront notamment sur la capacité des organisations régionales africaines — Union africaine, CEDEAO, G5 Sahel — à prendre en charge les crises sécuritaires sans recours systématique aux partenaires extérieurs. La question du financement autonome des opérations de paix africaines figure parmi les axes de discussion, un sujet récurrent depuis la réduction des contributions internationales à plusieurs missions continentales.

Les conclusions du Forum de Dakar, attendues en fin de session, devraient formuler des recommandations à destination des instances continentales et des gouvernements participants.