Sénégal : Feu vite contenu sur le site du Daaka de Médina Gounass

Un feu s’est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi sur le site du Daaka de Médina Gounass, dans la région de Kolda, sans faire de victimes. Les sapeurs-pompiers en patrouille ont circonscrit le sinistre en quelques minutes.

La Police judiciaire ouvre une enquête

L’incendie a pris vers 00h30, au troisième jour de la retraite spirituelle annuelle, sur le site d’hébergement »Daaka Rosso Béthio », avant de gagner les zones désignées sous les noms de Saint-Louis et Tambacounda. Le Comité d’organisation du Daaka, dans un communiqué transmis à l’Agence de Presse Sénégalaise (APS), confirme qu’aucune perte en vie humaine n’est à déplorer et que les causes du sinistre restent indéterminées à ce stade.

Une enquête a été ouverte par la Police judiciaire pour établir les circonstances exactes du départ de feu. Dans l’attente des conclusions, le Comité d’organisation a annoncé le relogement des pèlerins sinistrés dans deux sites d’accueil identifiés en urgence. Les fidèles ont été invités à proscrire toute utilisation de flammes nues — bougies, lampes à pétrole, réchauds, bonbonnes de gaz — à proximité des tentes et des matériaux inflammables, et à éviter la surcharge des installations électriques.

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Un risque récurrent sur le site

Ce type d’incident n’est pas inédit lors du Daaka. Des incendies ont été signalés sur le site en 2021, 2022 et 2023, causant à chaque fois des dégâts matériels sans perte en vie humaine. La densité des hébergements temporaires et la cohabitation de milliers de pèlerins avec des équipements à risque constituent des facteurs aggravants identifiés de longue date.

L’édition 2026 du Daaka, retraite spirituelle de dix jours, a été ouverte samedi sous la présidence du gouverneur de Kolda, Moustapha Ndiaye, en présence du Khalife de Médina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Ba. Instituée en 1942 par Thierno Mouhamadou Saïdou Ba (1900–1980), la manifestation se tient à dix kilomètres de la ville de Médina Gounass et doit s’achever à l’issue des dix jours réglementaires.