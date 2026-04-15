Sénégal : La coalition Diomaye Président condamne les critiques contre les premières dames

La coalition Diomaye Président a publié, le 15 avril 2026 à Dakar, un communiqué de ferme défense de la Fondation Sénégal et Solidarité des Premières Dames, visée par des critiques depuis son lancement officiel le 8 avril. Le texte dénonce des attaques qualifiées de « malveillantes et politiquement motivées » contre cette structure dont les deux épouses du président Bassirou Diomaye Faye — Marie Khone Faye et Absa Faye — sont ambassadrices. Ses textes constitutifs précisent qu’elle n’est pas « une fondation de première dame », ces dernières y figurant à titre d’ambassadrices. Cette distinction n’a pas suffi à éviter la polémique, la visibilité des épouses du chef de l’État lors du lancement ayant alimenté les critiques.

La lutte contre le cancer comme axe central

La coalition réaffirme que la fondation se consacre à la prévention et au traitement du cancer, en particulier les cancers féminins. Elle cite la mise en place d’un centre de dépistage comme projet structurant, et soutient que l’appui des premières dames a permis à la Ligue sénégalaise contre le cancer (LISCA) d’éviter une expulsion de ses locaux, renforçant ainsi ses activités de mobilisation contre les cancers du sein et du col de l’utérus.

La coalition rappelle également qu’en conseil des ministres du 4 février 2026, à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre le cancer, le président de la République a instruit le gouvernement d’élaborer un programme décennal de lutte contre la maladie.

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Un appel à la responsabilité des acteurs politiques

Dans son communiqué, la coalition interpelle directement « les acteurs publics et politiques », les invitant à renoncer à ce qu’elle qualifie de « désinformation » au profit de « solutions concrètes ». Le texte ne précise pas l’identité des auteurs des critiques visées ni le support sur lequel elles ont été formulées.

La fondation, dont les missions et la gouvernance restent à détailler publiquement, devrait prochainement préciser le calendrier de déploiement de son centre de dépistage, annoncé comme la première réalisation tangible de la structure.