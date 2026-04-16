Sénégal : Le limogeage d'un proche de Sonko fait réagir le MONCAP de PASTEF

Le Mouvement National des Cadres Patriotes (MONCAP) Santé et Protection Sociale du parti au pouvoir PASTEF a publié, le 15 avril 2026 à Dakar, un communiqué dénonçant le renvoi du Professeur Ousmane Cissé du poste de Directeur général de la Santé. Cette décision, attribuée au ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, le Dr Ibrahima Sy, est qualifiée d’« injustifiée » par l’aile militante du parti.

Un pilier du parti écarté de son poste

Le Professeur Cissé n’est pas un cadre ordinaire de PASTEF : il a coordonné la conception du programme santé du parti au sein de son commissariat, jouant un rôle central dans la définition de la doctrine sanitaire portée lors des années d’opposition. Son départ forcé est vécu comme une rupture symbolique par les militants du MONCAP, qui y voient la marginalisation progressive de figures ayant contribué à la trajectoire politique du parti avant son accession au pouvoir en 2024.

Le communiqué pointe également la nomination de personnalités issues de l’ancien parti au pouvoir à des postes stratégiques du ministère — notamment à la tête de la cellule de communication et dans certaines directions hospitalières —, ainsi qu’un arrêté ministériel signé le 3 avril 2026, dont la teneur n’est pas précisée dans le document publié.

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Une tension qui dépasse le seul ministère de la Santé

Le limogeage du Professeur Cissé survient dans un contexte de recomposition progressive de l’architecture du pouvoir entre le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko. Depuis plusieurs mois, des ajustements dans les nominations à des postes clés reflètent une volonté de structurer des réseaux de fidélité distincts au sein de l’exécutif.

Le MONCAP Santé dénonce en outre l’abandon du programme sanitaire qu’il avait élaboré, estimant que les difficultés persistantes d’accès aux soins pour les populations en sont la conséquence directe.

Le mouvement a annoncé la tenue prochaine d’une conférence de presse au cours de laquelle il entend détailler les faits reprochés au ministre Ibrahima Sy et présenter ses orientations face à cette situation.