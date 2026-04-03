Sénégal : Ousmane Sonko suspend les voyages de son gouvernement face à la pression économique

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé, vendredi 3 avril 2026 à Mbour, la suspension des déplacements à l’étranger pour les membres du gouvernement. Cette décision a été rendue publique lors de la cérémonie de clôture de la Semaine nationale de la jeunesse, au stade Caroline Faye.

Dans son discours, le chef du gouvernement a précisé que lui-même et ses ministres ne voyageraient plus hors du territoire national, sauf en cas de nécessité jugée essentielle. Il a également indiqué avoir annulé l’ensemble de ses déplacements prévus au mois d’avril, y compris un meeting programmé à Paris.

Une contrainte budgétaire liée à la hausse du pétrole

Lors de cette intervention, Ousmane Sonko a justifié cette décision par l’évolution défavorable des indicateurs économiques, en particulier sur le marché énergétique. « Au moment où je vous parle, le cours du baril est à 115 dollars, alors que nos projections budgétaires étaient assises sur un baril à 62 dollars », a-t-il déclaré.

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Cette hausse du prix du pétrole entraîne mécaniquement une augmentation des charges publiques, notamment en matière de subventions et de dépenses liées à l’énergie. Le gouvernement cherche ainsi à limiter certaines dépenses non prioritaires, dont les missions à l’étranger.

Selon les lois de finances en vigueur, les dépenses de fonctionnement de l’État incluent les frais de missions officielles, souvent encadrés mais variables selon les activités diplomatiques et économiques. La réduction de ces déplacements pourrait donc contribuer à contenir les dépenses publiques dans un contexte de tension budgétaire.

Un recentrage sur les priorités nationales

Cette orientation marque un changement dans la gestion des activités gouvernementales, avec une priorité donnée aux actions internes. Elle intervient alors que les autorités font face à des contraintes économiques liées à l’évolution des marchés internationaux.

Aucune communication officielle n’a été faite à ce stade sur une éventuelle réévaluation de cette mesure ou sur un calendrier de reprise des déplacements à l’étranger.