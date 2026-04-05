Sénégal : Sa Thiès est le nouveau roi des arènes

Sa Thiès a remporté le titre de Roi des arènes en dominant Modou Lo lors d’un combat disputé à l’Arène nationale de Dakar, s’imposant comme le nouveau souverain de la lutte sénégalaise.

Dès les premières secondes, le lutteur a dicté le tempo du combat. Moins attentiste que son adversaire, Sa Thiès a exercé une pression constante sur Modou Lo, l’empêchant d’installer le rythme contrôlé qui caractérise habituellement son style. Pris de vitesse, l’ancien Roi des arènes n’a pas trouvé les ressources nécessaires pour renverser la situation ni pour dérouler sa stratégie offensive.

Une domination physique qui n’a laissé aucune prise à Modou Lo

L’engagement physique de Sa Thiès a été le facteur décisif. Face à un adversaire au palmarès imposant, le lutteur a imposé son intensité sans relâche, combinant précision et puissance pour neutraliser chaque tentative de reprise. Modou Lo, pourtant reconnu pour sa capacité à gérer les duels sous pression, n’a pas réussi à contrôler les échanges ni à trouver l’ouverture qui lui aurait permis de renverser le rapport de force.

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A quelque minutes du duel, son frère aîné Balla Gaye 2 — lui-même ancien Roi des arènes — était présent pour le soutenir. Les deux frères partagent désormais ce titre qui représente le sommet de la lutte sénégalaise traditionnelle, une première dans l’histoire de la discipline.

Une trajectoire qui confirme la maturité d’un lutteur au sommet

Ce sacre s’inscrit dans une série de performances qui avaient déjà signalé Sa Thiès comme prétendant sérieux au titre suprême. En juillet 2025, il avait neutralisé Zarco en moins d’une minute à l’Arène nationale, une victoire qui avait déjà marqué les observateurs par sa maîtrise.

La consécration face à Modou Lo constitue l’aboutissement logique de cette progression. Sa Thiès hérite d’un titre qui structure l’ensemble de la hiérarchie de la lutte avec frappe au Sénégal. Les prochains défis du nouveau Roi des arènes, ainsi que les conditions d’une éventuelle revanche réclamée par le camp de Modou Lo, n’ont pas encore été officiellement annoncés par le promoteur.