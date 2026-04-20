Sénégal : saisie record de 6 milliards de faux billets à Thiaroye Azur, un guérisseur traditionnel arrêté

La Brigade mobile des Douanes de Pikine, rattachée à la Subdivision de Dakar-Extérieur, a intercepté le 15 avril 2026 à Thiaroye Azur un stock de faux billets d’une valeur nominale totale de 6 milliards 24 millions de francs CFA. L’opération, menée aux environs de 17 heures, a abouti à l’arrestation d’un ressortissant sénégalais qui se présentait comme guérisseur traditionnel.

La saisie porte sur 35 000 coupures au total : 15 000 billets de 500 euros et 20 000 billets de 100 dollars américains. Les douanes sénégalaises qualifient cette prise de record national en matière de faux monnayage pour leurs unités.

Une filature de deux semaines

L’interpellation est l’aboutissement d’une opération de renseignement conduite sur près de deux semaines. Les agents ont localisé le suspect dans une auberge de Thiaroye Azur, où le blanchiment des billets devait être réalisé. Les premières conclusions de l’enquête indiquent que le prévenu appartiendrait à un réseau transfrontalier actif entre le Sénégal et un pays limitrophe non précisé par les douanes.

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Un réseau transfrontalier visé

Le profil du suspect — guérisseur traditionnel de nationalité sénégalaise — correspond à un mode opératoire fréquemment documenté dans les affaires de faux monnayage en Afrique de l’Ouest, où l’escroquerie aux faux billets cible souvent des victimes cherchant des services de maraboutage. Au Sénégal, le faux monnayage est passible de travaux forcés à perpétuité en application de l’article 132 du Code pénal.

L’enquête judiciaire, désormais ouverte, devra établir l’étendue du réseau et identifier d’éventuels complices opérant depuis le pays limitrophe mentionné par les douanes.