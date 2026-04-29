Sénégal : un homme arrêté pour attouchements sur une mineure de 15 ans à Médina

Un homme a été arrêté le 26 avril par les agents du commissariat de la Médina, à Dakar, pour des faits d’attentat à la pudeur et de détournement de mineure. Les faits qui lui sont reprochés concernent une adolescente de 15 ans et se seraient déroulés à la Place de la Nation.

L’adolescente abordée sous prétexte d’aide

Selon le récit des enquêteurs de la Médina, la jeune fille aurait sollicité le suspect pour obtenir de l’aide afin de retrouver son chemin vers le quartier de Niarry Tally. L’homme aurait alors accepté de l’assister, la proposant d’abord de rester à ses côtés pour discuter, avant de lui promettre de la raccompagner ultérieurement.

Après que la mineure se soit installée près de lui, le suspect aurait commencé à la toucher sur les fesses et la poitrine, selon les déclarations recueillies. Il aurait également, selon les éléments collectés, sucé les seins de l’adolescente.

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Un aveu partiel en garde à vue

Présenté aux enquêteurs, le suspect a admis les faits d’attentat à la pudeur et de détournement de mineure, tout en contestant fermement toute tentative de pénétration sexuelle. À l’issue de son audition, il a été placé en garde à vue afin de répondre des charges retenues contre lui. L’enquête se poursuivra en vue de déterminer les circonstances exactes et de fixer les responsabilités.