Sénégal : un réseau de faux visas pour l'Italie et l'Espagne démantelé à Grand Yoff

La police sénégalaise a annoncé, ce 12 avril 2026, qu’une femme a été déférée au parquet par le commissariat de Grand Yoff le mercredi 8 avril. Elle est soupçonnée d’avoir arnaqué quatre personnes en leur promettant des visas pour l’Europe. Les victimes auraient porté plainte à plusieurs reprises, ce qui a permis l’ouverture d’une enquête. Le montant total du préjudice est évalué à environ 6 100 000 FCFA.

L’arnaque aux visas européens

Selon les informations du commissariat d’arrondissement, la suspecte promettait à ses clients l’obtention de visas pour l’Italie ou l’Espagne contre le paiement de fortes sommes d’argent. Après avoir encaissé les fonds, elle ne réalisait aucune démarche auprès des représentations diplomatiques et ne remboursait pas les victimes. Dans un cas, l’une d’elles aurait même reçu un faux document présenté comme une convocation de l’ambassade d’Espagne.

Des victimes à différents stades du processus

La première victime aurait payé 650 000 FCFA pour un visa italien, sans obtenir ni document ni remboursement. La deuxième a envoyé 3 050 000 FCFA via l’application Wave pour un projet de voyage en Espagne. Une troisième personne, après avoir investi 3 000 000 FCFA, s’est finalement retirée d’une tontine collective en découvrant la supposée malhonnêteté de la mise en cause. Enfin, la quatrième victime aurait versé un acompte de 970 000 FCFA pour des frais de dossier, sans suite favorable.

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Renvoi devant le parquet

Lors de son audition, la suspecte aurait fini par reconnaître les faits, selon les autorités, après avoir été confrontée aux preuves et aux témoignages des victimes. Elle devra désormais répondre de ses actes devant la justice, l’affaire entrant ainsi dans sa phase judiciaire avec des poursuites pour escroquerie.