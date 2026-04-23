Solaire : le Nigeria rallie le Burkina Faso, le Bénin et 5 nations autour de son modèle énergétique

Le Nigeria a attiré environ 425 millions de dollars d’investissements en 2025 pour la création de huit unités de fabrication d’énergie renouvelable, a annoncé Abba Aliyu, directeur général de l’Agence d’électrification rurale(REA), lors d’un webinaire organisé par l’Association africaine des journalistes et éditeurs spécialisés en énergie(AJERAP). Sept pays du continent — dont le Burkina Faso, le Bénin, le Niger, le Tchad, le Mozambique, la Mauritanie et Maurice — ont depuis engagé des discussions avec Abuja pour reproduire ce modèle sur leur territoire.

Une capacité de fabrication multipliée par trois en deux ans

La capacité nationale de production de panneaux solaires est passée de 120 mégawatts (MW) il y a deux ans à 300 MW aujourd’hui, selon Abba Aliyu. Le responsable chiffre à 3,7 gigawatts (GW) le volume actuellement en développement, dans le cadre d’une stratégie visant à faire du Nigeria le principal pôle de fabrication d’énergie renouvelable en Afrique de l’Ouest.

Cette dynamique repose en partie sur les réformes réglementaires introduites par la Commission nigériane de régulation de l’électricité (NERC). Les nouvelles règles sur les mini-réseaux, adoptées en 2026, portent la capacité autorisée des systèmes interconnectés à 10 MW, contre 1 MW auparavant, simplifiant les procédures de licence et les évaluations environnementales pour les développeurs privés.

Publicité

Le programme DARES comme locomotive régionale

C’est le programme DARES — Distributed Access through Renewable Energy Scale-Up — qui structure l’essentiel de cette expansion. Doté d’une enveloppe de 750 millions de dollars, il vise à raccorder 2,5 millions de ménages nigérians et à déployer 1 350 mini-réseaux à travers le pays, dont 250 systèmes interconnectés. La REA estime que ce financement devrait mobiliser 1,1 milliard de dollars supplémentaires en capitaux privés.

Le modèle repose sur un mécanisme de financement axé sur les résultats : les développeurs privés avancent leurs fonds avant d’accéder aux incitations publiques. Citibank Nigeria, Lotus Bank et la Société financière internationale (IFI) figurent parmi les institutions ayant déjà formalisé leur participation.

« Pour la première fois, le Nigeria produit des panneaux solaires localement, et ils sont déjà exportés », a déclaré Abba Aliyu, faisant référence aux premières livraisons effectuées vers Accra, au Ghana.

La REA a signé un protocole d’accord avec la CEDEAO pour le déploiement de systèmes solaires dans quinze institutions publiques dans le cadre du Projet régional d’accès à l’électricité hors réseau (ROGEP). La mise en œuvre de la nouvelle réglementation sur les mini-réseaux est effective depuis le début de l’année 2026.