Trafic aérien : le Maroc confirme son statut de hub africain avec +11 % de passagers à fin mars 2026

Les aéroports marocains ont accueilli 8 913 041 passagers au cours du premier trimestre 2026, selon les statistiques publiées par l’Office national des aéroports (ONDA). Ce volume représente une progression de 11,15 % par rapport à la même période en 2025, tirée en grande partie par les liaisons internationales.

L’aéroport international Mohammed V de Casablanca concentre à lui seul plus de 30 % du trafic national, avec 2 730 209 voyageurs enregistrés à fin mars, soit une hausse de 15,92 % sur un an. La plateforme casablancaise confirme son rôle de principal point d’entrée et de correspondance du pays.

Les aéroports régionaux portent la croissance

Plusieurs plateformes secondaires affichent des taux de progression supérieurs à la moyenne nationale. L’aéroport de Béni Mellal enregistre la hausse la plus marquée avec +31,35 %, suivi d’Errachidia-Moulay Ali Cherif (+20,81 %), Nador El Aroui (+13,83 %), Rabat-Salé (+13,51 %), Tanger Ibn Batouta (+11,86 %), Marrakech-Ménara (+11,68 %) et AgadirAl Massira (+10,76 %).

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Sur l’ensemble du trimestre, les vols internationaux ont transporté 8 022 866 passagers (+10,91 %), tandis que le trafic domestique a atteint 890 175 voyageurs, en hausse de 13,34 %.

L’Amérique du Sud et du Nord, marchés en forte expansion

L’Europe reste le premier marché du Maroc avec plus de 80 % du trafic international total et une progression de 9,82 %. Deux zones géographiques affichent des rythmes de croissance nettement plus élevés : l’Amérique du Sud avec +37,69 % et l’Amérique du Nord avec +25,9 %. L’Afrique progresse de 20,96 %, devant le Grand Maghreb (+14,12 %) et le Moyen et l’Extrême-Orient (+9,45 %).

Sur le plan opérationnel, 67 263 mouvements d’avions ont été comptabilisés à fin mars 2026, en augmentation de 11,24 %. Le fret aérien a atteint 29 846 tonnes sur la période, contre 26 335 tonnes un an plus tôt, soit une hausse de 13,33 %.

L’ONDA publiera ses statistiques de trafic pour le deuxième trimestre 2026 à l’issue du mois de juin, une période traditionnellement marquée par le pic des flux estivaux et des liaisons saisonnières vers l’Europe.