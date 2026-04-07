Trump à l'Iran : « Une civilisation entière va mourir ce soir »

Donald Trump a publié mardi 7 avril 2026 sur Truth Social un avertissement adressé à Téhéran : « Une civilisation entière va mourir ce soir, et ne sera jamais ramenée », quelques heures avant l’expiration de son ultimatum fixé à 20h00 heure de l’Est pour la réouverture du détroit d’Ormuz.

Un ultimatum assorti de menaces sur les infrastructures civiles

Lors d’une conférence de presse lundi à la Maison-Blanche, le président américain avait précisé la nature des frappes envisagées en cas de non-respect de la deadline. Ponts et centrales électriques figuraient en tête des cibles annoncées. Trump avait fixé l’échéance au mardi 7 avril à 20h00 heure de l’Est, soit mercredi à 02h00 en France. Dans son message de mardi, il a nuancé sa position : « Je ne veux pas que cela arrive, mais c’est très probablement ce qui va se produire », avant d’évoquer un pouvoir iranien déjà recomposé, avec des dirigeants « plus sages et moins radicaux » susceptibles d’ouvrir la voie à un accord. Il a conclu en dissociant le régime du peuple iranien : « Que Dieu bénisse le grand peuple d’Iran », qualifiant la nuit du 7 avril de « l’un des moments les plus importants de la longue et complexe histoire du monde ».

L’opération militaire américano-israélienne baptisée « Epic Fury » contre l’Iran a été lancée le 28 février 2026. Depuis, la marine iranienne a été largement neutralisée et les capacités balistiques du pays sévèrement réduites, selon le bilan dressé par la Maison-Blanche lors d’une adresse à la nation le 1er avril.

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L’Iran refuse et mobilise sa population

Face à ces menaces, Téhéran n’a pas cédé. Le vice-ministre iranien des Sports, Alireza Rahimi, a appelé la population à former des chaînes humaines autour des centrales électriques du pays, décrivant l’initiative comme un geste symbolique de protection des « actifs nationaux », selon le canal Telegram du gouvernement iranien. La mission iranienne auprès des Nations unies a qualifié les menaces américaines visant les infrastructures civiles d’« incitation directe au terrorisme » et de « preuve manifeste d’intention de commettre un crime de guerre ».

L’échéance fixée par Washington est arrivée à expiration dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 avril 2026. La nature de la réponse militaire américaine, si elle intervient, devrait être connue dans les prochaines heures.