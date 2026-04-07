Trump à l'Iran : « Une civilisation entière va mourir ce soir »

Donald Trump a publié mardi 7 avril 2026 sur Truth Social un avertissement adressé à Téhéran : « Une civilisation entière va mourir ce soir, et ne sera jamais ramenée », quelques heures avant l’expiration de son ultimatum fixé à 20h00 heure de l’Est pour la réouverture du détroit d’Ormuz.
Un ultimatum assorti de menaces sur les infrastructures civiles
Lors d’une conférence de presse lundi à la Maison-Blanche, le président américain avait précisé la nature des frappes envisagées en cas de non-respect de la deadline. Ponts et centrales électriques figuraient en tête des cibles annoncées. Trump avait fixé l’échéance au mardi 7 avril à 20h00 heure de l’Est, soit mercredi à 02h00 en France. Dans son message de mardi, il a nuancé sa position : « Je ne veux pas que cela arrive, mais c’est très probablement ce qui va se produire », avant d’évoquer un pouvoir iranien déjà recomposé, avec des dirigeants « plus sages et moins radicaux » susceptibles d’ouvrir la voie à un accord. Il a conclu en dissociant le régime du peuple iranien : « Que Dieu bénisse le grand peuple d’Iran », qualifiant la nuit du 7 avril de « l’un des moments les plus importants de la longue et complexe histoire du monde ».
L’opération militaire américano-israélienne baptisée « Epic Fury » contre l’Iran a été lancée le 28 février 2026. Depuis, la marine iranienne a été largement neutralisée et les capacités balistiques du pays sévèrement réduites, selon le bilan dressé par la Maison-Blanche lors d’une adresse à la nation le 1er avril.
L’Iran refuse et mobilise sa population
Face à ces menaces, Téhéran n’a pas cédé. Le vice-ministre iranien des Sports, Alireza Rahimi, a appelé la population à former des chaînes humaines autour des centrales électriques du pays, décrivant l’initiative comme un geste symbolique de protection des « actifs nationaux », selon le canal Telegram du gouvernement iranien. La mission iranienne auprès des Nations unies a qualifié les menaces américaines visant les infrastructures civiles d’« incitation directe au terrorisme » et de « preuve manifeste d’intention de commettre un crime de guerre ».
L’échéance fixée par Washington est arrivée à expiration dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 avril 2026. La nature de la réponse militaire américaine, si elle intervient, devrait être connue dans les prochaines heures.
2 réflexions au sujet de “Trump à l'Iran : « Une civilisation entière va mourir ce soir »”
«Une civilisation entière va mourir ce soir, et ne sera jamais ramenée»
Ce qui est bien avec Trump, c’est qu’il annonce qu’il va liquider une civilisation sans même se donner la peine de trouve un motif qui ressemble à quelque chose.
Après le Prix Nobel de la Paix, il postule pour le titre du plus grand criminel de guerre !
Trump est dans la nasse. Il y est allé au flan, en pensant que ça durerait 2 jours et maintenant, il lui reste pour 3 semaines de munitions. Après, il est en slibard !
Les Russes sont morts de rire.
C’est le plus gros coup de bluff de l’Histoire du poker. Et il l’a déjà perdu !
Pour récupérer son pilote, il a sacrifié 2 Hercules C-130, 2 hélicoptères BlackHawks et apparemment 2 drones Reapers à «seulement» 30 millions de dollars pièce.
Quand on aime, on ne compte pas !