Trump confirme le sauvetage du second pilote du F-15E en Iran : « blessé, mais il s'en sortira »

Le président américain Donald Trump a confirmé samedi le sauvetage du second membre d’équipage du F-15E Strike Eagle abattu vendredi au-dessus de l’Iran, dans un message publié sur son compte Truth Social. L’aviateur, identifié par Trump comme un colonel, a été récupéré vivant en territoire iranien après plus de 36 heures de traque, et a subi des blessures dont le président juge le pronostic favorable.

« Il a subi des blessures, mais il s’en sortira », écrit Trump, qui précise avoir ordonné l’envoi de dizaines d’appareils armés pour mener l’extraction. Le chef de l’État indique que le commandant en chef, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth et le président des chefs d’état-major interarmées, le général Dan Caine, ont suivi la localisation de l’aviateur en temps réel tout au long de l’opération.

Un colonel rescapé des montagnes iraniennes

Trump décrit l’aviateur comme un colonel très respecté, retranché dans les montagnes iraniennes et activement recherché par les forces des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC). Selon le président, les forces ennemies se rapprochaient d’heure en heure au moment où l’opération de sauvetage a été déclenchée. Trois responsables américains avaient confirmé l’extraction à Axios avant la déclaration présidentielle.

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Le sauvetage du premier membre d’équipage, le pilote, avait été mené dès vendredi par deux hélicoptères militaires américains, sans que la Maison-Blanche ne le confirme officiellement à l’époque. Trump explique ce silence par la volonté de ne pas compromettre la seconde opération, encore en cours.

Deux sauvetages distincts en territoire ennemi

Trump qualifie l’ensemble de l’opération de première dans l’histoire militaire américaine : deux pilotes récupérés séparément en territoire ennemi, sans perte américaine selon ses déclarations. Le Pentagone et le commandement central (CENTCOM) n’ont pas encore publié de bilan opérationnel officiel confirmant ces chiffres.

Le F-15E abattu appartenait au 494e escadron de chasse de RAF Lakenheath, au Royaume-Uni, la plus grande base de chasse américaine en Europe. C’est la première perte d’un avion de combat américain par tirs ennemis depuis le début de l’Opération Epic Fury, déclenchée le 28 février 2026.