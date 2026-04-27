Trump réclame le renvoi de Jimmy Kimmel après une blague sur Melania

L’animateur américain Jimmy Kimmel est au cœur d’une nouvelle polémique aux États-Unis. Jeudi dernier, dans un sketch parodiant le dîner des correspondants de la Maison-Blanche, il avait déclaré à l’adresse de la Première Dame : « Regardez Melania, si belle. Madame Trump, vous avez l’éclat d’une veuve en devenir. » La plaisanterie a pris une résonance particulièrement sombre deux jours plus tard, lorsqu’un homme armé a forcé un poste de contrôle des services secrets au Washington Hilton lors du vrai dîner, blessant un agent avant d’être interpellé.

Ce lundi 27 avril, Melania Trump a été la première à monter au créneau sur X, accusant Kimmel de diffuser une « rhétorique haineuse et violente destinée à diviser le pays » et appelant ABC à agir. Donald Trump lui a emboîté le pas dans la journée, exigeant sur Truth Social le renvoi « immédiat » de l’animateur par Disney et ABC, qualifiant la blague de « dégoûtant appel à la violence ». La porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a de son côté estimé que ce type de propos « pousse des individus instables à commettre des actes de violence ».

Ce n’est pas la première fois que Kimmel se retrouve dans le viseur de l’administration Trump. En septembre 2025, ABC avait déjà suspendu son émission après une controverse liée à des propos tenus au lendemain de l’assassinat du cofondateur de Turning Point USA, Charlie Kirk — le président de la FCC, Brendan Carr, ayant alors menacé les affiliés d’ABC de conséquences réglementaires. L’émission avait été rétablie moins d’une semaine plus tard. Ni Kimmel ni ABC n’avaient réagi publiquement au moment de la publication de cet article.