Trump visé au dîner des correspondants : Obama appelle à rejeter la violence politique

Un homme armé a tenté de forcer l’accès au dîner annuel des correspondants de la Maison-Blanche, samedi 26 avril 2026 à Washington, en présence du président américain Donald Trump. L’assaillant, identifié comme Cole Tomas Allen, ingénieur en mécanique de 31 ans originaire de Californie, a été neutralisé par le Secret Service avant d’atteindre la salle de réception.

Le lendemain, l’ancien président démocrate Barack Obama a publié une déclaration sur X, appelant les Américains à rejeter l’idée que la violence a une place dans notre démocratie. Trump lui-même avait appelé, dès la nuit de l’incident, à résoudre les différends par des voies pacifiques.

Un tireur avec un manifeste

Selon le ministre américain de la Justice par intérim, Allen ciblait Trump et plusieurs membres de son cabinet, classés par ordre hiérarchique dans un manifeste rédigé avant l’attaque. Il a tiré deux coups de feu lors de son interpellation à un point de contrôle situé à l’étage supérieur de la salle. Un agent du Secret Service a été atteint, mais son gilet pare-balles l’a protégé. Selon CBS News, Allen aurait déclaré aux forces de l’ordre, après son arrestation, avoir délibérément voulu viser des responsables de l’administration.

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Une inculpation attendue lundi

Allen doit comparaître lundi devant la justice sous deux chefs d’inculpation : usage d’une arme à feu lors d’un crime violent et agression d’un agent fédéral avec une arme dangereuse. Le FBI a ouvert une investigation au domicile du suspect à Torrance, en Californie. Trump, qui avait déjà survécu à deux tentatives d’assassinat en juillet et septembre 2024, n’a pas été blessé. La date du procès n’a pas encore été fixée.