Tucker Carlson attaque Trump après son message "Louange à Allah" adressé à l'Iran

Le présentateur conservateur américain Tucker Carlson a publiquement réprimandé le président Donald Trump, lundi 6 avril, après qu’il a publié la veille un message menaçant sur sa plateforme Truth Social, conclu par la formule « Louange à Allah », perçue comme une raillerie de l’islam.

Un post de Pâques qui provoque la rupture

Dimanche 5 avril, jour de Pâques, Trump a mis en demeure l’Iran de rouvrir le détroit d’Ormuz avant le mardi 7 avril, sous peine de frappes sur des centrales électriques et des ponts. Le message, rédigé en majuscules et truffé de grossièretés, s’achevait par « Louange à Allah », une formule que Carlson a interprétée comme une moquerie délibérée de la religion iranienne.

Dans l’épisode du lundi de son podcast Le Tucker Carlson Show, l’animateur a déclaré : « Aucune personne décente ne se moque de la religion des autres. Se moquer de la foi de quelqu’un, c’est se moquer de l’idée même de la foi. » Il a également dénoncé la profanation symbolique du jour de Pâques par le ton et le contenu du message, estimant que promettre des frappes sur des civils ce jour-là constituait aussi une offense à la foi chrétienne.

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Carlson, déjà exclu du mouvement MAGA

La prise de position de Carlson intervient après une rupture consommée avec la Maison-Blanche. En mars 2026, Trump l’avait publiquement exclu du mouvement MAGA en raison de son opposition à la guerre contre l’Iran, lancée le 28 février conjointement avec Israël. « Tucker a perdu le fil. Il n’est pas MAGA », avait déclaré le président à ABC News.

Le détroit d’Ormuz, par lequel transite environ 20 % des approvisionnements mondiaux en pétrole selon l’Agence internationale de l’énergie, est partiellement bloqué par Téhéran depuis le début du conflit, faisant grimper les prix du brut et accentuant la pression économique sur l’administration Trump.

La réaction de Carlson n’est pas isolée : le chef de la minorité démocrate à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, a qualifié le post présidentiel de comportement « non présidentiel », tandis que des élus des deux bords ont exprimé leur malaise face au ton du message.

Trump doit préciser sa stratégie militaire face à l’Iran lors de consultations attendues cette semaine au Congrès.