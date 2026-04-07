Un bébé naît en plein vol vers New York, la question de sa nationalité se pose

Un bébé est né à bord d’un vol de la compagnie Caribbean Airlines reliant la Jamaïque à New York, samedi 4 avril, quelques instants avant l’atterrissage à l’aéroport John F. Kennedy. L’accouchement, survenu pendant l’approche finale du vol BW005 en provenance de Kingston, a relancé une question rarement posée en pratique : celle de la nationalité d’un enfant né dans un avion.

Selon Caribbean Airlines, la passagère a commencé le travail alors que l’appareil approchait de sa destination. À l’arrivée, la mère et le nouveau-né ont été pris en charge par les services médicaux au sol. La compagnie a indiqué qu’aucune urgence n’avait été officiellement déclarée pendant le vol et a salué la gestion de la situation par son équipage. CBS New York a également diffusé des échanges radio entre le cockpit et le contrôle aérien, dans lesquels le pilote demandait une assistance médicale à l’arrivée.

Une naissance juste avant l’atterrissage à JFK

L’épisode a aussi été marqué par une séquence relayée dans les échanges radio avec la tour de contrôle. Un contrôleur aérien a lancé, sur le ton de la plaisanterie, que l’enfant pourrait être appelé « Kennedy », en référence à l’aéroport new-yorkais où l’avion venait d’atterrir. Si l’anecdote a rapidement circulé en ligne, la compagnie aérienne s’est surtout attachée à rappeler que les procédures de sécurité avaient été suivies et que les passagers avaient pu poursuivre leur arrivée sans incident majeur.

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Aucune information officielle n’a été rendue publique sur l’identité de la mère ni sur l’état de santé détaillé du bébé après sa prise en charge. Les éléments disponibles à ce stade confirment seulement que l’accouchement a eu lieu avant l’arrivée au terminal, alors que l’avion se trouvait encore en vol.

La nationalité dépendrait du lieu exact de la naissance

L’affaire a attiré l’attention au-delà du fait divers en raison de ses implications juridiques. L’avocat américain spécialisé en immigration Brad Bernstein a expliqué, dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, que la réponse dépendrait du point exact où se trouvait l’appareil au moment de la naissance.

En droit américain, la citoyenneté à la naissance peut être acquise automatiquement dans certaines situations, mais le Département d’État des États-Unis rappelle surtout que l’acquisition de la nationalité dépend du cadre juridique applicable au lieu de naissance ou à la filiation parentale. L’administration américaine précise aussi qu’un enfant né à l’étranger peut, dans certains cas, obtenir la citoyenneté américaine dès la naissance par l’un de ses parents. À ce stade, aucune autorité n’a confirmé publiquement le statut du nouveau-né du vol BW005.