Une adolescente heurtée par un train alors qu’elle traversait les voies en regardant son téléphone en Belgique

Une adolescente de 14 ans a été grièvement blessée vendredi 3 avril à Kapellen, dans la province d’Anvers, après avoir été percutée par un train à un passage à niveau. L’accident s’est produit en début d’après-midi sur la Koningin Astridlaan, selon les premiers éléments rapportés par le quotidien flamand Het Laatste Nieuws.

D’après les informations communiquées par le gestionnaire du réseau ferroviaire belge, Infrabel, les dispositifs de sécurité étaient déjà activés au moment du drame. Les feux de signalisation étaient au rouge et l’alerte sonore fonctionnait lorsque la jeune fille aurait tenté de traverser les voies à pied.

Les signaux de sécurité étaient déjà enclenchés

L’accident s’est déroulé à hauteur d’un passage à niveau équipé de plusieurs dispositifs d’alerte. Infrabel a indiqué que les signaux lumineux et sonores étaient bien en service au moment des faits, ce qui laisse penser à une traversée alors que le passage était déjà interdit.

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Selon la bourgmestre de Kapellen, An Stokmans, l’adolescente aurait été distraite au moment de s’engager. Elle se serait dirigée vers le quai sans percevoir immédiatement le danger, vraisemblablement absorbée par son téléphone portable. Le choc a été particulièrement violent. La victime aurait été traînée sur une courte distance par le train avant l’arrêt du convoi. Malgré la gravité de l’impact, elle était encore consciente lorsque les secours sont intervenus.

Une victime transportée à l’hôpital dans un état grave

Les services de secours ont rapidement pris en charge la jeune fille sur place avant son transfert vers un établissement hospitalier. Son état a été décrit comme grave dans les premières heures ayant suivi l’accident. L’événement a également entraîné des perturbations sur la circulation ferroviaire dans le secteur, le temps de permettre l’intervention des secours et les premières constatations.

Les passages à niveau restent l’un des points de vigilance du réseau ferroviaire belge. Le SPF Mobilité rappelle que ces installations peuvent être équipées de feux rouges, de signaux sonores et de barrières complètes ou partielles, dont le franchissement est strictement interdit lorsqu’ils sont activés. Infrabel souligne de son côté qu’un accident se produit encore en moyenne chaque semaine à un passage à niveau en Belgique, la plupart étant liés au non-respect des règles de sécurité.