USA : Candace Owens appelle à la destitution de Trump, «un roi fou»

Candace Owens, commentatrice politique conservatrice américaine, a publié le 5 avril 2026 sur X un message appelant le Congrès à destituer Donald Trump, qu’elle qualifie de « roi fou » entouré de « fanatiques religieux » lui ayant fait croire qu’il est un messie.

Owens vise l’entourage pro-israélien du président

Dans sa publication, qui a dépassé 1,3 million de vues en quelques heures, Owens affirme que des « sionistes sataniques » occupent la Maison-Blanche et le Congrès. Elle soutient que Trump serait psychologiquement instable et que les dirigeants du monde entier devraient agir en conséquence. Le tweet intervient quelques heures après que Trump a déclaré publiquement qu’il allait « déchaîner les enfers » sur l’Iran si Téhéran ne rouvrait pas le détroit d’Ormuz avant le 6 avril à 20h00, heure de Washington — une menace de frappe sur les infrastructures énergétiques iraniennes.

Figure montante du mouvement conservateur américain, Owens avait longtemps soutenu Trump et la mouvance MAGA avant de rompre progressivement avec leur aile pro-israélienne. Depuis le lancement des opérations militaires américano-israéliennes contre Iran le 28 février 2026, elle multiplie les déclarations attribuant la guerre à une influence sioniste sur l’administration américaine. L’Anti-Defamation League (ADL), qui documente ses prises de position, recense à ce jour près de 35 millions d’abonnés cumulés sur ses différentes plateformes.

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Une fracture déjà ouverte dans le camp conservateur

La rupture entre Owens et l’aile pro-israélienne du mouvement MAGA remonte à plusieurs semaines. En février 2026, Carrie Prejean Boller, membre de la Commission pour la liberté religieuse nommée par Trump, avait été évincée après avoir défendu publiquement Owens lors d’une audition consacrée à la montée de l’antisémitisme aux États-Unis. Le président de la commission, Dan Patrick, vice-gouverneur du Texas, avait alors invoqué un détournement de procédure sans se prononcer sur le fond.

Dans un second message publié le même jour, Owens a appelé les militaires américains à « trouver les moyens légaux de quitter l’armée », au motif que cette guerre serait menée « au nom de pédophiles sataniques ». Ces formulations ont suscité des interrogations dans certains cercles juridiques américains quant à une possible violation des lois fédérales encadrant l’incitation à la désobéissance militaire.

La guerre en Iran, entrée dans sa sixième semaine, a causé selon le ministère iranien de la Santé au moins 2 076 morts depuis le 28 février. L’ultimatum de Trump sur le détroit d’Ormuz expirait ce 6 avril à 20h00, heure de Washington ; aucun accord n’avait été annoncé à l’heure de publication.